Pandemia radykalnie zmieniła oczekiwania pracowników

fot. samui / / Shutterstock

Już teraz liczbę wakatów w polskich firmach szacuje się na 380 tys., czyli na więcej niż przed pandemią, a w kolejnych latach braki kadrowe staną się głównym problemem pracodawców. W tej sytuacji tworzenie systemów zachęt i benefitów, dopasowanych do zmieniających się oczekiwań pracowników, staje się integralną częścią strategii większości przedsiębiorstw. O najnowszych trendach w tym obszarze dyskutowali goście jednej z debat zorganizowanej w strefie Polskiego Funduszu Rozwoju podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

„Owocowe czwartki”, „miła atmosfera pracy”, „dogodna lokalizacja” – te powtarzające się elementy szeregu ogłoszeń wydają się już nie odpowiadać realiom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Pandemia koronawirusa całkowicie przewartościowała bowiem preferencje i oczekiwania pracowników. Profity, na które masowo zwracano uwagę jeszcze pod koniec 2019 roku, dziś schodzą na plan dalszy lub całkowicie znikają z listy priorytetów, jakimi kierują się osoby poszukujące zatrudnienia bądź rozważające zmianę miejsca pracy.

Do takich wniosków zgodnie doszli, zaproszeni przez Polski Fundusz Rozwoju, eksperci podczas debaty pt. „Zmiana percepcji benefitów w drugim roku pandemii”. Spotkanie odbyło się w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu - trwającego w dniach 7-9 września - największego wydarzenia finansowo-gospodarczego w naszej części Europy.

„Podstawową troską Polaków w drugim roku pandemii wciąż pozostaje zdrowie – własne i całej rodziny. Znajduje to odzwierciedlenie w coraz powszechniejszym proponowaniu przez pracodawców ubezpieczeń zdrowotnych i polis na życie. Firmy masowo oferują również wsparcie psychologiczne i psychiatryczne – nie tylko wybranym jednostkom, ale całym załogom. W praktyce całkowicie odeszliśmy od biletów do kin czy karnetów na siłownie, które przez dłuższy czas pozostawały zamknięte” – wyjaśniał Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

„Jako pracownicy spadliśmy na sam dół piramidy Maslowa, gdyż odruchową reakcją na taki wstrząs, jak pandemia, jest chęć przetrwania. Wielu pracowników uznało, że w niepewnych czasach lepiej zachować dotychczasowe stanowisko pracy, co na wiele miesięcy zatrzymało rotację w polskich firmach. Jednak nie można ukrywać, że populacja Polski zmniejsza się i walka o pracownika, zwłaszcza wykwalifikowanego, stanie się jednym z głównych zajęć pracodawców” – mówił Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Perspektywicznym i coraz powszechniejszym sposobem na przyciągnięcie pracownika lub zachęcenie go do pozostania w dotychczasowym miejscu pracy mają być również Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Pomimo, że w Polsce dopiero budowana jest kultura oszczędzania, a także ze względu na dotychczasowe negatywne doświadczenia społeczne związane z systemem emerytalnym, Pracownicze Plany Kapitałowe dopiero nabierają rozpędu. Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK przekonywał jednak, że pracodawcy coraz chętniej będą sięgali po to rozwiązanie, traktując je jako jeden z dodatkowych benefitów dla pracowników.