Pandemia nie wystraszyła polskich inwestorów [Wyniki OBI 2020]

Burzliwy rok 2020 r. przyniósł sporo zmian w portfelach polskich inwestorów, którzy jednak nie przestraszyli się wiosennego krachu. Większym zainteresowaniem cieszyły się NewConnect, zagranica i EFT-y, mniejszym depozyty bankowe i obligacje - wynika z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów.

Ogólnopolskie Badania Inwestorów (OBI) przygotowywane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) ma na celu stworzenie profilu polskiego inwestora. Ankieta jest przeprowadzana co roku, a w tegorocznej edycji udział wzięło 3157 ankietowanych. Badanie, którego Bankier.pl był partnerem medialnym, trwało od końca sierpnia do końca października.

W badaniu inwestorów w roku pandemii nie mogło zabraknąć pytania o reakcję na marcowy krach. Wyniki ankiety pokazują, że ponad 40 proc. inwestorów nie zdecydowało się na żaden ruch. Wachlarz reakcji był szeroki, najwięcej osób zadeklarowało zamknięcie pozycji na początku spadków oraz dywersyfikację. W trakcie paniki pozycję zamknęło natomiast 7 proc. badanych.

Jak co roku, w OBI nie mogło zabraknąć natomiast pytania o największą bolączkę polskiego rynku kapitałowego. Numerem jeden pozostaje podatek od zysków kapitałowych, zwany także „podatkiem Belki” (47,7 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się: wpływ polityki na rynek (38,5 proc.) czy mała płynność (31,7 proc.).

/

Jak wynika z tegorocznego OBI, polski inwestor indywidualny najczęściej dysponuje portfelem o wartości z przedziału 10-50 tys. zł. Rozkład jest podobny do ubiegłorocznego, choć w długim terminie na uwagę zasługuje zmniejszenie odsetka portfeli do 10 tys. zł (w czym zapewne pomogła inflacja i wzrost wynagrodzeń w naszym kraju).

/

Wśród instrumentów preferowanych przez polskich inwestorów indywidualnych niezmiennie królują akcje (84,4 proc.) spółek z rynku głównego. Spory wzrost zanotował NewConnect (43,9 proc.), co koresponduje z historycznie wysokimi danymi o obrotach na „małej giełdzie”. Z kolei obniżenie stóp procentowych odstraszyło inwestorów od depozytów bankowych (24,9 proc.). Warto też zwrócić uwagę na wzrost popularności ETF-ów, które w portfelu ma już co piąty inwestor. Rośnie też popularność akcji zagranicznych (18 proc.).

/

Warto też zwrócić uwagę na widoczny napływ inwestorów, którzy nie mogą pochwalić się jeszcze długim stażem. Sama struktura wieku tymczasem jest podobna do ubiegłorocznej, co wskazuje na to, że inwestować w 2020 r. zaczęły nie tylko osoby młode.

/

Jak co roku, w OBI znalazło się też pytanie o najważniejsze źródła informacji. Wśród portali internetowych po raz trzynasty z rzędu wygrał Bankier.pl. Więcej na ten temat piszemy w osobnym artykule.