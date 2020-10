Pandemia nie przełożyła się znacząco na poziom życia Polaków

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Załamanie gospodarcze związane z epidemią koronawirusa w Polsce i ograniczenia funkcjonowania niektórych branż dotychczas nie przełożyły się znacząco na poziom życia Polaków - wynika z wrześniowego badania CBOS "Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych".

"Załamanie gospodarcze związane z lockdownem i nadal występujące ograniczenia funkcjonowania niektórych branż nie przełożyły się jak dotychczas w wyraźny sposób na poziom życia Polaków. Ponad połowa dorosłych, charakteryzując sposób gospodarowania pieniędzmi w swoim gospodarstwie domowym, deklaruje, że żyje na średnim poziomie – starcza im na co dzień, lecz muszą oszczędzać na poważniejsze wydatki (57 proc.)" - napisano w komentarzu do badania.

"Blisko co trzecia osoba ma więcej swobody w dysponowaniu swoim budżetem – w jej gospodarstwie domowym starcza na wiele bez specjalnego oszczędzania (28 proc.) bądź też może sobie ona pozwolić na pewien luksus (3 proc.). Prawie co ósmy respondent żyje skromnie – musi na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować (12 proc.). Odsetek badanych, którzy przyznają, że żyją bardzo biednie i brakuje im nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb, nie przekracza 0,5 proc." - dodano.

Poniżej, odsetek respondentów według terminów badań:

III'19 III'20 IX'20 Żyjemy bardzo biednie – nie starcza mi (nam) nawet na podstawo-we potrzeby 1 1 <0,5 Żyjemy skromnie – musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować 14 13 12 Żyjemy średnio – starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy 51 54 57 Żyjemy dobrze – starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania 30 30 28 Żyjemy bardzo dobrze mogę (możemy) pozwolić sobie na pewien luksus 3 2 3 Trudno powiedzieć 1 0 0

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (363) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 września 2020 roku na próbie liczącej 1.149 osób (w tym: 68,0 proc. metodą CAPI, 20,1 proc. – CATI i 11,9 proc. – CAWI). (PAP Biznes)

pat/ asa/