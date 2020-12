Pandemia napędziła bankom cyfrowych klientów. Spadła sprzedaż kredytów

fot. GUNDAM_Ai / Shutterstock

Niższa sprzedaż kredytów i kolejne rekordy w cyfrowych usługach - tak w skrócie można podsumować trzeci kwartał na rynku bankowym. Przedstawiamy kolejną edycję raportu „Polska bankowość w liczbach”. Tym razem Bankier.pl poddał analizie 16 obszarów tematycznych z bankowości.

Trzeci kwartał 2020 r. przyniósł kontynuację trendów z pierwszego półrocza, choć w niektórych obszarach widać poprawę. Banki udzieliły kredytów hipotecznych na łączną kwotę 14,1 mld zł. To o 800 mln więcej niż kwartał wcześniej, ale w porównaniu do danych sprzed roku jest to i tak spadek o 18,3 proc. Najwięcej kredytów sprzedał PKO BP – na sumę 3,1 mld zł. Na drugim miejscu znalazł się Bank Millennium, który udzielił finansowania na 1,8 mld zł, a na kolejnym – Bank Pekao z sumą kredytów w wysokości 1,7 mld zł.

Liczba klientów w bankach wzrosła do 48,5 mln, czyli o blisko 200 tys. więcej niż kwartał wcześniej. We wcześniejszych kwartałach przybywało nawet 500 tys. klientów. Liczby te są tak wysokie, bo klientem dla banku są nie tylko osoby fizyczne, ale także różnego rodzaju instytucje. Największym bankiem w kraju pod względem liczby obsługiwanych klientów pozostaje niezmiennie PKO Bank Polski. Obsługuje ponad 11 mln podmiotów, z czego 10,5 w segmencie detalicznym. Na drugim miejscu jest Bank Pekao z liczbą 5,7 mln klientów (5,4 mln to klienci indywidualni), a na kolejnym Santander Bank Polska, który obsługuje 5,1 mln, z czego 4,7 mln w detalu.

W trzecim kwartale bankom uniwersalnym przybyło 243 tys. kont osobistych. Liczba obsługiwanych rachunków zwiększyła się do 34 mln sztuk. Są to dane zabrane z sektora komercyjnego, bez uwzględnienia bankowości spółdzielczej. Wzrost sprzedaży był jednak niższy niż w minionych kwartałach, kiedy to banki zwiększały liczbę prowadzonych rachunków nawet o 800 tys. Wraz ze wzrostem liczby kont przybyło kart debetowych, które służą do obsługi rachunków. W ankietowanych bankach uniwersalnych jest ich już 29 mln – o 358 tys. więcej niż kwartał wcześniej. Ubyło natomiast kart kredytowych – ich liczba spadła do 6 mln, czyli o blisko 100 tys. mniej niż kwartał wcześniej.

Rekordy w bankowości elektronicznej

W trzecim kwartale ponownie padły rekordy w bankowości elektronicznej. Jak wynika z zebranych przez Bankier.pl danych, na koniec września z bankowości mobilnej korzystało już 16 mln klientów banków. To aż o 2,9 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej klientów mobilnych miał PKO Bank Polski – blisko 3,9 mln. Na drugim miejscu znalazł się mBank z liczbą 2,4 mln klientów mobilnych, a zaraz za nim ING Bank Śląski, który miał 2,3 mln klientów obsługujących swoje finanse za pomocą smartfonów. Co ciekawe, już blisko połowa klientów bankowości mobilnej (7,8 mln) była mobile only, czyli osobami, które obsługują swoje finanse wyłącznie na smartfonach i nie logują się do bankowości internetowej. Z kolei łączna liczba użytkowników bankowości elektronicznej przekroczyła w III kwartale 19 mln klientów banków.

Mniej placówek i topniejące zatrudnienie

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników kanałów elektronicznych po raz kolejny obserwowaliśmy spadek liczby placówek i pracowników banków. Z danych KNF wynika, że na koniec września 2020 r. w sektorze bankowym pracowało 151 tys. osób, czyli o 7,7 tys. mniej niż rok wcześniej. My tradycyjnie sprawdziliśmy, jak wygląda stan zatrudnienia w bankach o profilu uniwersalnym. Jak wynika z zebranych danych, 15 banków zatrudniało na koniec III kwartału 2020 r. 100 tys. ludzi. W tym przypadku nastąpił spadek o 4,4 tys. etatów. Dane KNF obejmują nie tylko sektor bankowości uniwersalnej, ale także spółdzielców i oddziały banków zagranicznych – stąd różnica między naszymi danymi, a informacjami prezentowanymi przez nadzór.

Na koniec III kwartału 2020 r. 16 banków o profilu uniwersalnym miało 4,5 tys. placówek. To o 207 mniej niż kwartał wcześniej i o 406 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największą siecią oddziałów dysponuje PKO Bank Polski. Miał ich 1040, ale i on zdecydował się zamknąć część placówek. Rok do roku ubyło mu 81 punktów. Na drugim miejscu był Bank Pekao z siecią liczącą 662 oddziały, a na trzecim Millennium z 502 placówkami. Ten ostatni odnotował wzrost liczby placówek - to efekt przejęcia sieci oddziałów eurobanku. Poza nim niemal wszystkie ankietowane banki odnotowały spadek liczby placówek w porównaniu do danych sprzed roku.