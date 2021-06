Pandemia nakręciła zdrową żywność

/ BTV

W dzisiejszym Programie Antykryzysowym rozmawiamy o zdrowej żywności. Jakie było nasze podejście do tego typu produktów przed pandemią i jakie jest teraz? Jak duży jest to rynek? I jak zmieniły się zakupowe trendy? Czy przez pandemię wydajemy więcej na eko żywność?

- Mało jest opracowań dotyczących wielkości rynku żywności ekologicznej w Polsce. My jako spółka uważamy, że ten rynek w 2020 roku w cenach detalicznych brutto był wart 1,36 mld zł. Szacujemy, że w roku 2021 wartość rynku w cenach detalicznych brutto powinna osiągnąć około 1,5 mld zł. Czyli jest to mniej więcej 0,5 proc. wartości handlu żywnością w Polsce. 10-12 lat temu to było 0,1 proc. Nastąpił więc u nas dość duży wzrost. Przeliczając to na wydatki na mieszkańca, w 2020 roku przeciętny Polak wydawał około 36 zł na żywność bio, w 2021 my to szacujemy na około 40 zł. Czyli w 2021 spodziewamy się ok. 9 euro na Polaka. W krajach Europy Zachodniej rynek bio wynosi od 4 do 6 czy nawet nieco więcej procent. I w państwach, w których jest najbardziej rozwinięty, takich jak Dania, Szwajcaria, wydatki mieszkańca na żywność ekologiczną przekraczają 100 EUR rocznie. Więc tutaj jest jeszcze bardzo duży potencjał wzrostu w Polsce - mówi Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet.

