Pandemia a bankowość. Padły kolejne rekordy

fot. Andrea Piacquadio / Pexels

W wyniku pandemii część klientów banków przeniosła się do kanałów zdalnych, a bankowcy odnotowali kolejne rekordy. Jak wynika z danych, które Bankier.pl zebrał po III kwartale 2020 r., z bankowości mobilnej korzysta już 16 mln użytkowników. Liczba klientów korzystających z bankowości elektronicznej ogółem przekroczyła 19 mln.

Pandemia wymusiła dystans społeczny i ograniczenie dostępności tradycyjnych oddziałów bankowych. Banki wprowadziły godziny dla seniorów, limity dla klientów przebywających w placówce i skróciły czas pracy placówek. Jednocześnie mocno promowano korzystanie z kanałów elektronicznych – bankowości internetowej i mobilnej. Czy to poprzez akcje promocyjne, czy przez wprowadzenie nowych usług i funkcjonalności. Zabiegi bankowców przyniosły efekty – po raz kolejny odnotowano rekordy w liczbach klientów obsłużonych online.

16 mln użytkowników bankowości mobilnej

Redakcja Bankier.pl co kwartał zbiera z banków dane m.in. o liczbie użytkowników bankowości elektronicznej i mobilnej. Informacje za III kwartał wskazują, że na koniec września z bankowości mobilnej, korzystało już 16 mln klientów banków. To absolutny rekord – w ciągu kwartału przybyło ponad 800 tys. klientów obsługujących swoje finanse w smartfonach, a w ciągu minionego roku aż 2,9 mln. Co więcej, jak wynika z zebranych danych blisko połowa klientów korzystających z bankowości mobilnej, nie loguje się już do banku z poziomu PC. Klientów określanych w żargonie bankowym terminem „mobile only” jest już 7,8 mln.

Jak wynika z zebranych przez nas danych, zdecydowana większość użytkowników bankowości mobilnej korzysta przede wszystkim z aplikacji. Użytkowników programów natywnych banki mają już 13,3 mln. Pozostałe 2,7 mln preferuje inne metody – loguje się do serwisów lite, systemów RWD (ang. Responsive Web Design) czy nawet standardowych systemów bankowości internetowej.

Najwięcej klientów mobilnych ma PKO Bank Polski – blisko 3,9 mln. Na drugim miejscu znajduje się mBank z liczą 2,4 mln klientów mobilnych, a zaraz za nim ING Bank Śląski, który ma 2,3 mln klientów obsługujących swoje finanse za pomocą smartfonów. Kolejne miejsca zajmują Bank Pekao (1,9 mln), Santander Bank Polska (1,8 mln), Bank Millennium (1,6 mln), BNP Paribas (772 tys.), Alior Bank (587 tys.), Credit Agricole (275 tys.), Citi Handlowy (236 tys.), T-Mobile Usługi Bankowe (83 tys.) i Bank Pocztowy, który dopiero niedawno wprowadził aplikację mobilną (18 tys.).

19 mln użytkowników bankowości elektronicznej

Z danych zebranych przez Bankier.pl wynika ponadto, że banki mają coraz więcej klientów cyfrowych. Umowę umożliwiającą dostęp do bankowości internetowej lub mobilnej ma już 38,5 mln klientów banków, z czego aż 19 mln korzysta z tych usług aktywnie. Warto w tym miejscu wyjaśnić, ze liczby te są tak wysokie, ponieważ część klientów dubluje się między bankami, a każdy bank liczy takiego klienta jako „swojego”.

Najwięcej aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej ma PKO Bank Polski – ponad 4,1 mln. Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się Bank Pekao, który ma 2,62 mln cyfrowych klientów, a na trzecim ING z liczbą 2,6 mln. Kolejne miejsca zajmują mBank (2,5 mln), Santander Bank Polska (2,4 mln), Bank Millennium (2 mln), BNP Paribas (1,1 mln), Alior Bank (847 tys.), Credit Agricole (433 tys.), BOŚ (199 tys.), Bank Pocztowy (162 tys.) i TMUB (99 tys.).

Coraz chętniej płacimy smartfonami

Statystyki wskazują na to, że klienci chętnie korzystają z bankowości elektronicznej. Coraz więcej osób używa też swojego telefonu do wykonywania płatności. Banki obsługują już 4,4 mln stokenizowanych kart płatniczych, czyli kart podpiętych do smartfona. Dane te obejmują karty HCE wydane w ramach aplikacji mobilnych oraz Google Pay, nie licząc Apple Pay, które nie podaje informacji o liczbie kart do mediów. W rzeczywistości więc użytkowników kart w smartfonach jest zatem jeszcze więcej.

Ogromną popularnością cieszy się też system płatności mobilnych Blik. Kilka dni temu Polski Standard Płatności, operator Blika podał dane za III kwartał 2020 r. Liczba osób, które aktywnie korzystają z Blika wzrosła o blisko 600 tys. w ciągu kwartału do 6 mln. W trzecim kwartale użytkownicy Blika wykonali 110 mln transakcji, to dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Blisko 78 mln z nich to te zrealizowane w internecie, to również dwukrotny wzrost rok do roku i 70 proc. wszystkich transakcji w kwartale. Użytkownicy zrealizowali w trzecim kwartale rekordowe 13 mln przelewów na numer telefonu Blik – to wzrost aż o 200 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i 46 proc. więcej niż w drugim kwartale tego roku.