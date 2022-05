Pamiątka obecności gen. Andersa w kawiarni Caffe Greco w Rzymie

/ Caffe Greco

W historycznej rzymskiej kawiarni Caffe Greco można od wtorku oglądać pamiątkę obecności dowódcy 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa w tym miejscu. Na ścianie lokalu, będącego największą na świecie prywatną galerią sztuki otwartą dla publiczności, zainaugurowano tabliczkę dedykowaną Andersowi.

W uroczystości uczestniczyli ambasador RP we Włoszech, córka dowódcy 2. Korpusu Anna Maria Anders i reżyser Krzysztof Zanussi.

Obecni byli prezes fundacji Centrum Twórczości Narodowej Marek Ratajczak i włoski aktor Antonio Catania, który przeczytał wiersz Czesława Miłosza "Caffe Greco". Portret polskiego Noblisty został zawieszony na jednej ze ścian kawiarni w 2006 roku.

Autorem portretu generała jest Andrzej Gosik. Widnieje na nim też znaczek odtwarzajacy Szlak Nadziei 2.Korpusu.

Ambasador Anders podkreśliła, że przychodziła do szczególnie bliskiej jej kawiarni jeszcze jako dziecko z rodzicami, a jej ojciec bywał tam jeszcze wczesniej.

Z kolei Zanussi mówił, że Caffe Greco tak związane z epoką romantyzmu, to także miejsce przyszłości, "most między romantyzmem przeszłości a romantyzmem przyszłości" i epoką serca, do której wraca świat.

Natomiast zarządca kawiarni Carlo Pellegrini powiedział PAP, że jest to od zawsze miejsce bardzo bliskie wszystkim Polakom. Zwrócił uwagę na to, że są wśród tych, którzy najliczniej je odwiedzają . Jak zaznaczył, to "najbardziej kosmopolityczne" miejsce w Wiecznym Mieście.

Uroczystość upamiętnienia generała Andersa w miejscu odwiedzanym przez słynnych Polaków odbyła się w roku obchodów 130. rocznicy jego urodzin.

Najstarsza kawiarnia w Wiecznym Mieście, otwarta w 1760 roku przy via Condotti koło Placu Hiszpańskiego, uważana za jedną z najpiękniejszych na świecie, była miejscem spotkań artystycznej elity z całej Europy. Bywali tam Stendhal, Goethe, Byron, Liszt, Keats, Ibsen, Andersen, Mendelssohn, Wagner. Przypominają o tym wiszące na ścianach pamiątki i portrety.

To także miejsce bliskie Polakom. Przychodzili tam: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Henryk Sienkiewicz, bracia Aleksander i Maksymilian Gierymscy. Dokumentują to znajdujące się tam polonika.

W salach kawiarni jest około 300 obrazów i innych dzieł sztuki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

