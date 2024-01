Wyprzedzili „Cyberpunka 2077” od CD Projektu. Nowe "pokemony" zgarniają kolejne rekordy

Inspiracja słynnymi Pokemonami w grze „Palworld” jest aż nadto widoczna, ale okazuje się, że idealnie trafiła w oczekiwania graczy na całym świecie. Tytuł od japońskiego studia PocketPair, który swoją premierę miał przed weekendem na cyfrowej platformie Steam, okazał się sprzedażowym hitem, a przy tym prześcignął „Cyberpunk 2077” od CD Projektu pod względem jednoczesnej liczby graczy.

Przez branżowe media określana jako „Pokemony z bronią”, gra przygodowa pod tytułem „Palworld” zadebiutowała 19 stycznia na cyfrowej platformie sprzedaży Steam i szybko stała się sprzedażowym hitem. Jak twierdzi producent, w ciągu pierwszych 3 dni sprzedano ponad 5 mln egzemplarzy gry, a w samą niedzielę sprzedaż osiągnęła tempo 86 tys. szt. na godzinę.

