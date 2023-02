Paliwo tańsze o 2 zł na litrze. Unimot ze specjalną ofertą dla lojalnych akcjonariuszy

Akcjonariusze Unimotu mają kolejny powód do zadowolenia. Kurs akcji na szczytach, a spółka oferuje swoim inwestorom paliwo tańsze o 2 zł na litrze na swoich stacjach. Jest jeden warunek, ale kryją się za nim także inne korzyści.

/ Unimot

Z okazji drugiej rocznicy działania programu lojalnościowego Unimot Klub+, spółka wprowadziła jubileuszowy benefit dla jego członków. Akcjonariusze Unimotu, będący członkami klubu, mogą skorzystać z częściowego zwrotu kosztów paliwa zatankowanego na stacjach paliw AVIA.

Zwrot dotyczy oleju napędowego, benzyny i gazu LPG i wynosi 2 zł za litr wybranego paliwa. Można z niego skorzystać jednorazowo. Maksymalna ilość uprawniająca do zwrotu to 50 litrów. Akcja trwa przez 3 miesiące, tj. do 30 kwietnia 2023 r. Skorzystać z niej mogą tylko obecni członkowie Unimot Klubu+, posiadający status członkowski na 1 lutego 2023 r.

Na czym polega członkostwo w Klubie?

Warunkiem członkostwa jest posiadanie co najmniej 100 akcji przez minimum 6 miesięcy od tzw. record date. Po tym czasie następuje weryfikacja czy członek klubu w dalszym ciągu jest akcjonariuszem.

W jego ramach funkcjonują trzy poziomy członkostwa: Red+, Silver+ oraz Vip+. Spółka na chwilę obecną w procesie zgłoszeniowym i weryfikacyjnym współpracuje z czterema firmami inwestycyjnymi: BM Aliora, DM BOŚ i BM Santandera oraz Noble Securities, ale przystąpić do klubu może każdy akcjonariusz, który udokumentuje, że spełnia określone warunki, bez względu na miejsce zdeponowania akcji.

Wśród innych benefitów są m.in. jednorazowy zwrot kosztów tankowania na stacjach AVIA, zniżka na przydomową instalację i gaz LPG, zniżki na abonamenty partnerskich mediów giełdowych, zniżki na konferencje i szkolenia oraz ochrona ubezpieczeniowa. Partnerem głównym programu jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Klubowicze mogą przystąpić do niego na preferencyjnych warunkach.

Akcjonariusze liczą zyski i benefity

„Inwestorzy indywidualni są dla nas ważną grupą interesariuszy i na bieżąco podejmujemy różne działania, aby rozwijać silny akcjonariat indywidualny. Jednym z tych działań jest udostępnienie specjalnego urodzinowego benefitu, jakim jest częściowy zwrot kosztów paliwa. Jest to specjalny benefit skierowany do naszych dotychczasowych klubowiczów jako docenienie tego, że od dnia przystąpienia do Klubu są wciąż z nami – powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski.

Lojalni akcjonariusze mogą zacierać ręce także z powodu wzrostu cen akcji spółki na warszawskiej giełdzie. Od początku 2021 r., a więc od kiedy działa program lojalnościowy Unimotu, kurs zyskał na wartości ponad 200 proc. i znajduje się obecnie na historycznych maksimach. Kapitalizacja spółki to obecnie ponad 870 mln zł, a ostatnie rekomendacje dają jeszcze potencjał do wzrostów.

"Dwa lata temu miałem nadzieję, że program zostanie pozytywnie przyjęty, a nasi akcjonariusze chętnie będą do niego dołączać. Dzisiaj widzę, że nasze oczekiwania i założenia przyjęte podczas tworzenia programu sprawdziły się. Każdego miesiąca do grona klubowiczów dołączają kolejni akcjonariusze" – dodał prezes Unimot.

O programach lojalnościowych spółek z GPW pisałem już kilka razy. W artykule „Inwestor to też klient” znajdą Państwo przegląd funkcjonujących programów lojalnościowych oferowanych przez polskie spółki z warszawskiej giełdy.