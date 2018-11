Paliwa wreszcie zaczęły tanieć

Ostatni tydzień listopada przyniósł od dawna wyczekiwany spadek detalicznych cen paliw w Polsce. Po raz pierwszy od lipca odnotowano zauważalną przecenę oleju napędowego.

Ci, którzy przez ostatnie tygodnie obserwowali pikujące notowania ropy naftowej, z narastającą frustracją odnotowywali brak reakcji cen przy dystrybutorach. A pewnie z jeszcze większą irytacją czytali o tym, że stawki hurtowe spadały w najszybszym tempie od trzech lat.

I wreszcie mijający tydzień przyniósł zauważalne obniżki cen detalicznych. Według danych BM Reflexcena detaliczna oleju napędowego obniżyła się o cztery grosze na litrze, do 5,25 zł/l. To najsilniejszy tygodniowy spadek od lipca. Nastąpił on po tym, jak przez ostatnie tygodnie średnia cena ON utrzymywała się na poziomie 4-letniego maksimum (5,30 zł/l).

Kolejne obniżki zaobserwowali właściciele aut benzynowych. Przeciętna cena detaliczna litra benzyny bezołowiowej 95 zmalała o 8 groszy, do 4,97 zł. W ten sposób po raz pierwszy od maja średnia cena benzyny w Polsce spadła poniżej pięciu złotych za litr.

Długo oczekiwane obniżki cen detalicznych są efektem drastycznej przeceny ropy naftowej, której notowania przez ostatnie dwa miesiące poszły w dół o ponad 30% i osiągnęły najniższe poziomy od ponad roku. Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 232 zł i jest o 29% tańsza niż na początku października.

Ostatni raz baryłka ropy Brent kosztowała tyle co obecnie w połowie marca. A wtedy ceny detaliczne benzyny na polskich stacjach paliw kształtowały się w przedziale 4,58-4,67 zł za litr. Można więc mieć nadzieję, że obserwowany od kilkunastu dni spadek cen benzyny jeszcze nie dobiegł końca. Rzecz jasna pod warunkiem, że kurs ropy naftowej nie pójdzie mocno w górę i dolar nie będzie umacniał się wobec złotego.

Krzysztof Kolany