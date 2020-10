Paliwa wreszcie potaniały

fot. Monkey Business Images / Shutterstock

Po wielu tygodniach oczekiwania wreszcie doczekaliśmy się istotnych obniżek cen na stacjach paliw. W dół poszły zarówno ceny benzyny, jak i oleju napędowego, czemu jednak towarzyszył delikatny wzrost stawek hurtowych.

Przez ostatnie tygodnie regularnie pisaliśmy (m.in. tu, tu i tu) o tym, że paliwa w Polsce nie tanieją pomimo nieco tańszej ropy i obniżki cen w hurcie, jaka miała miejsce w pierwsze połowie września. Obniżek nie doświadczyli za to kierowcy, ponieważ właściciele stacji zwiększyli marże.

Sytuacja zmieniła się dopiero w październiku. W mijającym tygodniu przeciętna cena detaliczna benzyny Pb95 wyniosła 4,46 zł/l i była o 5 groszy niższa niż tydzień wcześniej - wynika z danych BM Reflex. Olej napędowy tankowaliśmy średnio po 4,35 zł/l, czyli również o 5 gr/l taniej niż przed tygodniem. Średnia detaliczna cena LPG obniżyła się o 3 gr/l do 2,01 zł/l.

Były to pierwsze od maja istotne (tj. większe niż 2 gr/l) spadki średnich cen detalicznych. Latem paliwa mocno podrożały po „koronawirusowej promocji”, a we wrześniu nie bardzo chciały tanieć mimo obniżek w cennikach rafinerii. Niemniej jednak szanse na dalsze obniżki przy dystrybutorach wyraźnie zmalały, zwłaszcza w przypadku benzyny.

9 października PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po 3 940 zł/m3, co po doliczeniu VAT-u (akcyza zawarta jest już w cenie hurtowej) daje ok. 4,29 zł/l. To co prawda tylko o grosz więcej niż tydzień temu, lecz zarazem już tylko o 17 gr/l poniżej średniej ceny detalicznej. Przy tym poziomie implikowanej marży raczej nie należałoby spodziewać się dalszego spadku cen na stacjach.

Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku oleju napędowego, który w płockiej rafinerii jest dziś oferowany po 3 286 zł/m3, czyli po ok. 4,04 zł/l. To wprawdzie o 2 gr/l więcej niż przed tygodniem, lecz równocześnie wciąż o 31 gr/l poniżej przeciętnej ceny detalicznej. To wynik wciąż wyraźnie wyższy od wieloletniej średniej. Istnieje więc przestrzeń do spadku cen ON.

