Paliwa wreszcie potaniały

Dane z rynku paliw wreszcie potwierdziły to, co wrażliwi na ceny kierowcy mogli zaobserwować już kilka dni temu. Ceny benzyny i oleju napędowego spadły o kolejne kilka groszy na litrze, powracając do poziomów z kwietnia. Wciąż jednak jest drogo.



W mijającym tygodniu średnia detaliczna cena benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 5,16 zł/l i była o 5 groszy niższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. W czerwcu benzyna z tygodnia na tydzień taniała coraz szybciej po tym, jak pod koniec maja ceny sięgnęły najwyższych poziomów od października 2014 roku.

Niemniej jednak wciąż trudno mówić o tanim paliwie – drożej niż obecnie było tylko w latach 2012-14. Wciąż jest także drożej niż przed rokiem: za benzynę płacimy 15 gr/l więcej, za olej napędowy 12 gr/l, a za LPG 2 gr/l.

Z reguły powyżej 5 zł/l utrzymały się też ceny oleju napędowego, choć na niektórych stacjach sprzedawcy zeszli do 4,99 zł/l. Przeciętna cena detaliczna ON w Polsce ukształtowała się na poziomie 5,09 zł/l i była o 4 groszy niższe niż tydzień wcześniej. LPG potaniał o trzy grosze, do 2,14 zł/l.

średnie

Pamiętajmy, że operujemy tu na wartościach średnich dla całego kraju. Wiadomo, że ceny paliw mogą się znacząco różnić między poszczególnymi stacjami. Wykazują też wyraźne. Najniższeceny benzyny tradycyjnie już utrzymały się na Dolnym Śląsku, gdzie litr Pb95 kosztował 5,11 zł. Najdrożej było na północno-wschodnich krańcach Polski, gdzie średnia cena sięgała 5,20 zł/l. Natomiast posiadacze aut z silnikiem diesla najtaniej tankowali w województwie łódzkim (5,03 zł/l), a najdrożej - w warmińsko-mazurskim (5,15 zł/l).

Niestety, szanse na dalszy spadek cen paliw nie wyglądają dobrze. Za sprawą drożejącej ropy w ostatnich dniach w górę poszły hurtowe ceny paliw. 28 czerwca PK Orlen sprzedawał benzynę po 4012 zł/m3 netto, co po doliczeniu VAT-u daje 4,93 zł/l. To aż o 15 groszy na litrze więcej niż tydzień temu. W takim układzie marże detalistów powróciły do normy (23 gr/l) po trwającym kilka tygodni okresie ponadprzeciętnie wysokich narzutów. W przypadku oleju napędowego implikowana marża detaliczna obniżyła się do 19 gr/l, co jest poziomem nieco niższym od wieloletniej średniej.

- W najbliższym czasie wizja obniżek wprawdzie wciąż istnieje, lecz z pewnością nie będzie ona mieć dużej dynamiki – uważają eksperci e-petrol.pl. Ich prognoza na pierwszy tydzień lipca zakłada ceny benzyny w przedziale 5,10-5,21 zł/l, a oleju napędowego w przedziale 5,03-5,14 zł/l.

KK