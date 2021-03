Paliwa wciąż drożeją, ale wolniej. Eksperci: Lockdown nie spowoduje spadków

fot. Piotr Waniorek /

W minionym tygodniu na stacjach ponownie płaciliśmy więcej niż w tygodniach poprzednich. Tempo wzrostu cen na stacjach wyraźnie jednak osłabło.

Przeciętna cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wzrosła o 3 groszy na litrze, sięgając 5,23 zł/l – wynika z danych BM Reflex. To niezmiennie najwyższy poziom od czerwca 2019 roku. Jednocześnie warto przypomnieć, że dwa ostatnie tygodnie przynosiły podwyżki o 10 groszy i więcej.

/ BM Reflex

Bez zmian pozostała średnia cena detaliczna oleju napędowego (5,20 zł/l), zaś o symboliczny 1 grosz na litrze podrożał autogaz (2,61 zł/l). W przypadku tego ostatniego paliwa to najwyższy poziom od września 2014 r.

Ostatnie mocne podwyżki to przede wszystkim efekt sytuacji na rynku ropy naftowej. 8 marca notowania ropy Brent po raz pierwszy od stycznia ubiegłego roku przekroczyły poziom 70 USD za baryłkę. Na szczęście w ubiegły czwartek „czarne złoto” zostało mocno przeceniono, co faktycznie przełożyło się na lekkie zatrzymanie galopady cen na polskich stacjach paliw.

Sytuacja byłaby jeszcze lepsza, gdyby formę trzymał złoty – niestety, polska waluta w ostatnich dniach słabnie w oczach. Przekłada się to na kurs dolara, czyli waluty dominującej na rynku ropy – USD/PLN sięga obecnie 3,937 zł wobec 3,85 zł na początku tygodnia.

- Koniec podwyżek cen paliw to efekt taniejącej trzeci tydzień z rzędu ropy naftowej i gdyby nie obserwowane osłabienie złotówki wówczas byłyby szanse na nieduże obniżki cen paliw. Wprowadzenie całkowitego lockdownu w Polsce niestety nie spowoduje spadków cen paliw, gdyż obniżki cen na stajach nie mają sensu w sytuacji, kiedy spadek konsumpcji wynika z innych czynników niż cenowych – napisał w komentarzu do dzisiejszych danych Rafał Zywert, ekspert BM Reflex.

Na ceny paliw można spojrzeć też z szerszej perspektywy. Benzyna Pb95 jest o 92 gr./l droższa niż przed rokiem (+21,3 proc.). Litr oleju napędowego podrożał już w skali roku 81 gr. (+18,5 proc.), zaś autogaz o 64 gr. (32,5 proc.). Punktem odniesienia jest jednak koniec marca 2020 r., kiedy ze względu na pierwsze uderzenie pandemii ceny paliw mocno taniały. Mimo to, obecnie na stacjach jest drożej niż przed wybuchem pandemii.

- W piątek rano 26 marca, ceny majowej serii kontraktów na ropę naftową Brent utrzymują się w rejonie 63 USD/bbl i jest to poziom około 1,5 USD/bbl niższy niż przed tygodniem. W sumie korekta spadkowa na rynku ropy naftowej sięgnęła przez chwilę blisko 12 USD/bbl. W kontekście rosnącej fali zakażeń i rozszerzenia lockdownu w Europie rynek negatywnie podchodzi do kwestii ożywienia popytowej strony rynku w Europie. Aktualnie kluczowe będzie spotkanie OPEC+ zaplanowane na 1 kwietnia. Biorąc pod uwagę spadek cen ropy naftowej i przedłużające się ożywienie popytowej strony rynku ropy naftowej, bazowym scenariuszem wydaje się przedłużenie obecnej skali cięć produkcji (8 mln bbl/d) o kolejny miesiąc, do końca maja – dodaje Rafał Zywert.

Uśrednione dane dla całej Polski po rozbiciu na poszczególne województwa pokazują silne dysproporcje.

Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce 25.03.2021 Pb95 Pb98 ON LPG Średnia krajowa 5,23 5,54 5,2 2,61 Dolnośląskie 5,3 5,58 5,25 2,59 Kujawsko - Pomorskie 5,28 5,64 5,27 5,62 Lubelskie 5,25 5,47 5,23 2,54 Lubuskie 5,17 5,46 5,11 2,59 Mazowieckie 5,3 5,54 5,26 2,65 Małopolskie 5,19 5,5 5,18 2,62 Opolskie 5,3 5,73 5,29 2,64 Podkarpackie 5,21 5,6 5,23 2,63 Podlaskie 5,27 5,58 5,27 2,68 Pomorskie 5,17 5,51 5,14 2,58 Śląskie 5,21 5,42 5,17 2,63 Świętokrzyskie 5,23 5,42 5,25 2,64 Warmińsko - Mazurskie 5,24 5,67 5,2 2,61 Wielkopolskie 5,19 5,46 5,18 2,57 Zachodniopomorskie 5,19 5,55 5,17 2,61 Łódzkie 5,14 5,35 5,06 2,53 Źródło: BM Reflex.

Michał Żuławiński