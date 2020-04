Paliwa tanieją coraz wolniej. Stacje budują marże

Średnia cena benzyny w Polsce spadła do najniższego poziomu od niemal czterech lat, zaś olej napędowy można zatankować najtaniej od 2017 roku. Równocześnie stawki przy dystrybutorach utrzymują się znacznie powyżej cen hurtowych.

W mijającym tygodniu średnia detaliczna cena benzyny Pb95 wyniosła 4,20 zł/l – poinformowało BM Reflex. To o 11 gr/l mniej niż tydzień wcześniej i najmniej od kwietnia 2016 roku. Olej napędowy kosztował przeciętnie 4,31 zł/l i był o 8 gr/l tańszy niż tydzień wcześniej. To najniższa średnia cena ON od sierpnia 2017 roku. Autogaz potaniał o 7 gr/l do 1,90 zł/ l, co także jest najniższą ceną od sierpnia 2017 r.

Warto pamiętać, że są to stawki średnie dla całego kraju. Ceny paliw różnią się dość istotnie w ramach poszczególnych regionów Polski. Podczas gdy w województwie pomorskim średnia cena benzyny wyniosła 4,08 zł/l, to w województwie zachodniopomorskim było to aż 4,33 zł/l. Różnice sięgające kilkudziesięciu groszy na litrze występują nawet w przypadku stacji zlokalizowanych w tym samym regionie. Przykładowo, we Wrocławiu już od kilkunastu dni bez problemu można zatankować benzynę wyraźnie poniżej 4 zł/l, czyli o ok. 30 gr/l mniej niż średnia dla Dolnego Śląska.

Od początku roku średnia krajowa cena benzyny bezołowiowej 95 obniżyła się o 77 gr/l. W przypadku oleju napędowego spadek wyniósł 89 gr/l. Tyle żePłocka rafineria sprzedawała dziś benzynę o 1,43 zł/l taniej niż pod koniec grudnia, a olej napędowy kosztował 1,32 zł/l mniej niż pod koniec 2019 roku.

3 marca PKN Orlen sprzedawał benzynę Eurosuper95 po 2786 zł/m, co po doliczeniu VAT-u daje ok. 3,43 zł za litr. To aż o 77 groszy poniżej średniej ceny detalicznej.Olej napędowy oferowano po 3141 zł/m, czyli o ok. 3,86 zł/l brutto. To o 45 gr/l poniżej średniej ceny detalicznej.

Przy analizie różnicy między cenami hurtowymi i detalicznymi warto wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, według anegdotycznych doniesień zapotrzebowanie benzynę w Polsce w ostatnim okresie spadło o połowę. Oznacza to, że operatorzy stacji potrzebują znacznie wyższej marży jednostkowej, aby pokryć koszty stałe funkcjonowania obiektów.

Po drugie, od połowy marca hurtowe ceny benzyny maleją już stosunkowo wolno, a w przypadku oleju napędowego wręcz wzrosły. To efekt potężnego osłabienia złotego wobec dolara oraz odbicia cen samej ropy naftowej. Istnieje więc możliwość, że za kilka lub kilkanaście dni paliwo w rafinerii zacznie drożeć. Stąd też wysokie marże detaliczne mogą służyć za bufor przed ryzykiem wystąpienia scenariusza równoczesnego osłabienia złotego i wyższych cen surowca wyrażonych w USD.

Niemniej jednak przy takim poziomie cen w hurcie benzyna w detalu spokojnie może kosztować wyraźnie mniej niż 4 zł/l i na wielu stacjach faktycznie tak jest. Z kolei szanse na trwałe zejście cen „diesla” poniżej czterech złotych wydają się coraz mniejsze.

Krzysztof Kolany