Paliwa po blisko 5 zł/l, a będzie jeszcze drożej

Za nami kolejny tydzień wyraźnego wzrostu cen na stacjach. Tak drogo nie tankowaliśmy od ponad roku. Ceny benzyny i oleju napędowego w skali całego kraju nieuchronnie zbliżają się do 5 zł/l. A może być jeszcze drożej, ponieważ OPEC nie zdecydował się odkręcić kurka z ropą naftową.

Podobnie jak tydzień, dwa tygodnie, trzy i cztery tygodnie temu również i dziś musimy napisać o drożejących paliwach. Jak wynika z danych BM Reflex, litr benzyny bezołowiowej 95 podrożał średnio o 2 gr/l do 4,98 zł/l. To najwyższy poziom od stycznia ubiegłego roku. O tyle samo zdrożał również olej napędowy, którego średnia cena ukształtowała się na poziomie 4,97 zł/l. Z kolei autogaz podrożał o 3 grosze na litrze do 2,50 zł/l. Marnym pocieszeniem jest fakt, że ostatnie podwyżki były już znacznie słabsze od tych odnotowanych w poprzednim tygodniu.

/ Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Był to już 16. z rzędu tydzień wzrostu cen paliw w Polsce. Od połowy listopada średnia cena detaliczna benzyny Pb95 podniosła się już o 58 gr/l, oleju napędowego o 67 gr/l, a LPG aż o 40 gr/l. To przede wszystkim efekt silnego wzrostu notowań ropy naftowej, która w Londynie notowana jest po przeszło 68 USD za baryłkę – czyli o 80 proc. wyżej niż pod koniec października.

Najnowsza fala zwyżek na rynku ropy podyktowana była czwartkową decyzją OPEC+. Naftowy kartel wraz z Rosją nieoczekiwanie postanowił utrzymać w kwietniu produkcję na dotychczasowym, mocno obniżonym poziomie. Tymczasem rynek oczekiwał decyzji o zwiększeniu wydobycia o 0,5 mln baryłek dziennie.Dodatkowe ograniczenie dostaw o 1 mln baryłek dziennie utrzymała Arabia Saudyjska.

Niespodziewana decyzja o braku luzowania przez kartel i jego sojuszników ograniczeń w dostawach ropy spowodowała, że analitycy Goldman Sachs, JPMorgan i innych instytucji już podwyższyli swoje prognozy cen surowca. Goldman podwyższył prognozy cen ropy Brent o 5 USD za baryłkę i szacuje notowania tego benchmarku w III kw. na 80 USD/bbl.

- Podwyżki na stacjach w najbliższych dniach nie będą hamować i nasza prognoza dla detalicznego rynku na nadchodzący tydzień zakłada następujące przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw: 4,94-5,06 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla diesla 4,91-5,03 zł/l oraz 2,45-2,51 zł/l dla autogazu – napisali w cotygodniowym raporcie analitycy e-petrol.pl. A to oznacza, że na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny przekraczające 5 zł za litr ON i Pb95.

