Paliwa nie tanieją mimo tańszej ropy

fot. Naypong Studio / Shutterstock

Pomimo ostatniego spadku notowań ropy naftowej ceny paliw na polskich stacjach pozostały bez większych zmian. Co więcej, stawki w hurcie poszły lekko w górę.

Sytuacja na polskim detalicznym rynku paliwowym od kilku tygodni jest stabilna, choć niezbyt korzystna z punktu widzenia konsumentów. Ropa Brent jest obecnie o ok. 14% tańsza, niż była miesiąc temu. Owszem, część tego efektu skonsumowało osłabienie złotego i aprecjacja dolara, ale decydującą rolę odegrało zwiększenie marż detalicznych, jakie zaobserwowaliśmy na początku września.

W mijającym tygodniu przeciętna cena detaliczna benzyny Pb95 wyniosła 4,51 zł/l i była o jeden grosz wyższa niż tydzień temu - wynika z danych BM Reflex. Olej napędowy tankowaliśmy średnio po 4,40 zł, a więc także o grosz drożej niż przed tygodniem. Średnia detaliczna cena LPG podniosła się o 4 gr/l do 2,04 zł/l.

Przez ostatni tydzień doszło do niewielkich podwyżek w cennikach polskich rafineriach. 2 października PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po 3 476 zł/m3, co po doliczeniu VAT-u (akcyza zawarta jest już w cenie hurtowej) daje ok. 4,28 zł/l. To o 3 gr/l więcej niż przed tygodniem, lecz zarazem o 23 gr/l poniżej średniej przy dystrybutorach. Oznacza to stabilizację implikowanej marży detalicznej na poziomie zbliżonym do historycznej średniej.

Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku oleju napędowego, który w płockiej rafinerii jest dziś oferowany po 3 265 zł/m3, czyli po ok. 4,02 zł/l brutto. To o 4 grosze na litrze więcej niż tydzień wcześniej, lecz w dalszym ciągu aż o 38 gr/l poniżej średniej ceny detalicznej. Implikowana marża detaliczna w przypadku ON jest więc nadal wyraźnie wyższa od historycznej średniej.

KK