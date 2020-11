Paliwa nie tanieją. Marże detaliczne pozostają wysokie

fot. nexus 7 / Shutterstock

Początek listopada nie przyniósł większych zmian cen przy dystrybutorach. Detaliści utrzymali stosunkowo wysokie marże, nie reagując na obniżki stawek hurtowych. Problem ten w szczególności dotyka tankujących auta benzynowe.

W pierwszym tygodniu listopada średnia cena detaliczna benzyny Pb95 wyniosła 4,44 zł/l i pozostała bez zmian względem poprzedniego tygodnia – wynika z danych BM Reflex. Olej napędowy potaniał o 1 gr/l, osiągając przeciętną cenę 4,33 zł/l. Do stanu z przedpoprzedniego tygodnia powróciła średnia cena detaliczna autogazu, która ukształtowała się na poziomie 2,11 zł/l.

/ Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Sytuacja na polskim rynku paliw pozostaje specyficzna. Pomimo niewielkich podwyżek obserwowanych w ostatnich dniach hurtowe ceny benzyny wciąż są wyraźnie niższe niż były jeszcze miesiąc temu. Równocześnie stawki detaliczne obniżyły się zaledwie o kilka groszy na litrze.

6 listopada PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po 3 273 zł/m3, co po doliczeniu VAT-u (akcyza zawarta jest już w cenie hurtowej) daje ok. 4,01 zł/l. To nieco ponad grosz więcej niż tydzień wcześniej, lecz w dalszym ciągu o przeszło 26 gr/l mniej niż miesiąc temu. W tym samym okresie średnia cena detaliczna obniżyła się ledwie o 5 gr/l. W rezultacie implikowana przeciętna marża detaliczna wzrosła z 17 gr/l do 41 gr/l.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku oleju napędowego. „Diesel” w płockiej rafinerii można dziś kupić za 3269 zł/m3, czyli ok. 4,02 zł/l brutto. To o 5 gr/l więcej niż tydzień wcześniej. Hurtowa cena brutto ON od dwóch miesięcy utrzymuje się w pobliżu 4 zł/l, podczas gdy na stacjach zazwyczaj widzimy ceny rzędu 4,30-4,40 zł/l. Oznacza to utrzymywanie się podwyższonej marży detalicznej w wysokości ok. 30 gr/l. To mniej więcej o połowę więcej niż wynosi wieloletnia średnia (22 gr/l).

KK