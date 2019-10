Paliwa najtańsze od miesięcy

W przedwyborczym tygodniu ceny benzyna była najtańsza od pół roku, a ceny oleju napędowego wyrównały tegoroczne minimum. O ile w przypadku benzyny pomógł spadek cen w hurcie, to w przypadku ON decydująca wydaje się polityka cenowa dystrybutorów.

W mijającym tygodniu średnia cena detaliczna benzyny bezołowiowej Pb95 wyniosła 4,94 zł i była o trzy grosze na litrze niższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. To najniższa cena od końcówki marca.

Z kolei za litr oleju napędowego płacono przeciętnie 4,96 zł, a więc o dwa grosze mniej niż przed tygodniem. W ten sposób średnia cena „diesla” wyrównała minimum z września, gdy olej napędowy był (średnio) najtańszy od maja 2018 roku. Tegoroczne minimum wyrównały także średnie ceny autogazu, które po spadku o 2 gr/l uplasowały się na poziomie 1,96 zł/l.

W przypadku benzyny spadek cen detalicznych był możliwy dzięki istotnej, bo aż 10-groszowej, obniżce cen hurtowych. 11 października PKN Orlen sprzedawał benzynę Eurosuper 95 po 3906 zł/m, czyli po ok. 4,80 zł/l po uwzględnieniu VAT-u. Przy takich stawkach implikowana marża detaliczna wynosi 14 groszy na litrze i jest dwukrotnie wyższa niż tydzień temu.

Znacznie ciekawiej jest w przypadku oleju napędowego. To paliwo w hurcie kosztowało dziś 4033 zł/m(Olej Napędowy Ekodiesel), czyli po owatowaniu ok. 4,96 zł/l. A więc dokładnie tyle, ile wynosi przeciętna cena detaliczna. To już drugi tydzień z rzędu, w którym implikowana marża detaliczna na sprzedaży tego paliwa wynosi… zero. A to i tak lepiej niż we wrześniu, gdy tak liczone marże detaliczne były ujemne.

Dynamiczna pozostaje sytuacja na rynku ropy naftowej. Pod koniec ubiegłego tygodnia kurs ropy Brent niemal wyrównał tegoroczne minimum, spadając w pobliże 56 USD za baryłkę. Ale piątkowa eksplozja na irańskim tankowcu podbiła cenę czarnego surowca do 60 USD za baryłkę. Równocześnie od kilku dni dolar słabnie w stosunku do złotego, dzięki czemu cena ropy Brent w polskiej walucie utrzymuje się na poziomach z końcówki sierpnia i (jak na razie) nie wywiera presji na hurtowe ceny gotowych paliw.

KK