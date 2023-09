Spółka Palikota i Wojewódzkiego przedstawiła plan spłaty długów. Jednym gotówka, drugim akcje

Manufaktura Piwa Wódki i Wina przedstawiła propozycję spłaty długów. Na zwrot pieniędzy mogą liczyć instytucje państwowe i mniejsi wierzyciele. Pozostali dostaną akcje spółki.

Alkoholowa grupa Janusza Palikota przedstawiła propozycję układu z wierzycielami. Manufaktura Piwa Wódki i Wina wraz z powiązanymi firmami jest winna pożyczkodawcom i inwestorom 166 mln złotych, do których można doliczyć 11 mln zł odsetek. Informacje na ten temat znalazły się w raporcie, który 4 września opublikował Marek Maślanka, przewodzący nieformalnej grupie nadzorczej spółki. Więcej na temat tego sprawozdania pisaliśmy w tekście: “Raport ze spółki Palikota. Manufaktura Piwa Wódki i Wina ma milionowe długi i chwilówkę na 240% rocznie”.

Sami pracownicy czekali na zwrot prawie 2 mln złotych w zaległych wypłatach z okresu od marca do czerwca (w raporcie Maślanki nie podano kwot za lipiec i sierpień). Według wiadomości, którą otrzymały od spółki osoby zatrudniane przez sklepy Tenczynek Świeże, pieniądze miały wpłynąć na ich konta do 25 września. Nie udało nam się potwierdzić, czy wszyscy otrzymali już zaległe wypłaty. 21 września do KRS trafiło zaległe sprawozdanie spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Wynika z niego, że Manufaktura Piwa Wódki i Wina osiągnęła w zeszłym roku zysk pomimo straty na sprzedaży. Udało się to dzięki sprzedaży części biznesu do spółki celowej.

Według słów Janusza Palikota, który skomentował propozycję układu na swoim kanale w serwisie YouTube, powodem wszczęcia postępowania o jego zatwierdzenie był wniosek o upadłość złożony przez jednego z inwestorów. Biznesmen tłumaczył, że wejście syndyka do spółki oznaczałoby mniej korzystny układ dla wierzycieli, ponieważ jej majątek “jest złożony w dużym stopniu z wartości niematerialnych, m.in. marek” i ich wyprzedaż oznaczałaby dużą przecenę.

Warunki postępowania układowego dla MPWiW - Manufaktura ogłasza plan spłaty 100% wierzytelności.

W sieci od kilku tygodni krążyło zdjęcie dokumentów, świadczących o możliwym zajęciu przez komornika akcji i praw majątkowych Janusza Palikota w spółce Manufaktura Piwa Wódki i Wina. Rzecznik Browaru Tenczynek potwierdził Bankier.pl, że w międzyczasie podjęto taką próbę, ale wyjaśnił, że z wierzycielem, który złożył wniosek, zostało zawarte porozumienie i sąd nie dokonał zmian w rejestrze akcjonariuszy.

Jak wygląda pomysł spółki Palikota na spłatę długów?

We wtorek 26 września zarząd Manufaktury Piwa Wódki i Wina złożył w sądzie propozycję warunków układu z wierzycielami. Zgodnie z nim spółka zamierza spłacić 100% swoich długów w ciągu 5 lat. Proponowany układ jest częściowy - to znaczy nie obejmuje obligacji. Zgodnie z planem wierzyciele mieliby zostać podzieleni na 5 kategorii.

Do pierwszej kategorii zostali przypisani wierzyciele publiczno-prawni, czyli ZUS, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, jednostki samorządu terytorialnego i Urząd Skarbowy. Instytucje otrzymają zwrot całości środków w gotówce wraz z należnymi odsetkami.

Druga grupa to wierzyciele prywatni, którym spółka jest winna do 25 900 zł. Oni również dostaną zwrot 100% środków powierzonych Manufakturze, jednak bez odsetek. Spłata nastąpi w 60 ratach. Płatność pierwszej ma nastąpić rok po stwierdzeniu prawomocności zatwierdzonego układu.

Zgodnie z umową wszystkich prywatnych wierzycieli przypisanych do kategorii od drugiej do piątej czeka “umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, w tym z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień układowy i za okres od dnia układowego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności.”

Wierzyciele prywatni, którym spółka jest winna kwotę do 500 000 zł, stanowią trzecią grupę. Manufaktura Piwa Wódki i Wina proponuje im zwrot 30% środków w 60 ratach, przy czym pierwsze 48 rat ma mieć wysokość 0,9375% kwoty spłaty. Pozostałe 70% wierzytelności ma zostać przekonwertowane akcje z nowej emisji zadłużonej spółki.

Grupę czwartą stanowią wierzyciele prywatni, którym spółka jest winna więcej niż 500 000 zł. Oni również otrzymają zwrot 30% środków oraz akcje za pozostały należny im dług. W przypadku trzeciej i czwartej grupy cena emisyjna jednej Akcji Serii L będzie równa 31,57 zł. To znaczy za każde 31,57 zł wierzytelności głównej wierzyciel otrzyma jedną nową akcję o wartości nominalnej 0,10 zł.

Do ostatniej, piątej grupy, zostali przypisani wierzyciele prywatni powiązani z dłużnikiem. Prawdopodobnie należą do niej m.in. główni akcjonariusze Manufaktury Piwa Wódki i Wina, w tym Kuba Wojewódzki. Wierzyciele z tej kategorii nie otrzymają żadnych pieniędzy. Trafią do nich jedynie akcje z nowej emisji. Dla nich cena pojedynczej akcji z serii L będzie wynosić jednak 18,04 zł.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina zaznacza, że jeśli postępowanie układowe nie dojdzie do skutku, spółka ogłosi upadłość, co będzie oznaczało wyprzedaż jej aktywów. W najbliższym czasie nadzorca układu ma zamieścić test inwestora, w którym zostanie pokazana różnica pomiędzy zaproponowanym postępowaniem układowym a upadłością.