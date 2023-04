Palikot i Wojewódzki z zarzutami. Grozi im gigantyczna grzywna

Prokuratura Rejonowa w Warszawie postawiła byłemu posłowi Januszowi Palikotowi, dziennikarzowi Kubie Wojewódzkiemu oraz ich wspólnikowi Tomaszowi Czechowskiemu zarzuty. Chodzi o nielegalne reklamowanie alkoholu w mediach społecznościowych - dowiedział się "Super Express".

/ Instagram

Marek Skrzetuski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał gazecie, że w ramach postępowania wyjaśniającego „potwierdzono zarzuty dotyczące sprzecznej z obowiązującymi przepisami reklamy wysokoprocentowych napojów alkoholowych, na profilach w serwisie społecznościowym należących do Jakuba W., Janusza P. i Tomasza Cz.” Cała trójka została już przesłuchana.

Prokuratura zaznacza, że doszło do naruszenia Art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za co grozi do 500 tys. zł grzywny.

Art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.

Trójka panów wspólnie prowadzi firmę o nazwie Manufaktura Piwa Wódki i Wina. Firma ma w ofercie różnorodne alkohole: piwa i wódki. Korzystając ze swojej popularności, Palikot i Wojewódzki produkty pokazują głównie na swoich profilach społecznościowych, na których obserwują ich setki tysięcy odbiorców. Celebryci fotografują się ze swoimi produktami, dodatkowo Palikot często podaje przepisy na ciekawe drinki, pokazuje nowości, poleca miejsca, gdzie można je kupić. Robi to w sposób, który zakwestionowała właśnie prokuratura.

Kliknij, aby przejść na Instagram (Instagram)

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W działaniach Palikota i Wojewódzkiego złamania prawa dopatrzył się aktywista Janek Śpiewak, który przyznaje, że złożył doniesienie do prokuratury: "Kochani mamy to! Król TVN Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot z mojego zawiadomienia staną przed sądem!! Dostali zarzuty prokuratorskie za nielegalną reklamę wódki. Mam nadzieję, że to początek końca tych dwóch arcypatusów i koniec nielegalnej reklamy alkoholi w Polsce. To dowód na to, że nie wolno się poddawać, bać pozwów (Palikot chce mi zamknąć usta pozwem na sto tysięcy) i tylko bezkompromisowe działanie może coś zmienić. Teraz pora na resztę celebryckiej patologii, która z reklamowano trucizny zrobiła sposób na zdobycie fortun" - napisał na Instagramie Śpiewak.

Aktywista wcześniej wielokrotnie zwracał uwagę na nagminne wręcz reklamowanie przez polskich celebrytów alkoholi w ich mediach społecznościowych: "Reklama mocniejszych alkoholi jest zakazana przez prawo, obarczona sankcją kary nawet pół miliona złotych, ale celebryci i influencerzy notorycznie łamią ten zakaz skuszeni ogromnymi gażami, które wynoszą kilka razy więcej niż w przypadku zwykłej reklamy" - pisał w zeszłym roku.

KaWa