Palikot i Wojewódzki odpowiedzą przed sądem za reklamowanie mocnych alkoholi

Majówka i kierowcy z promilami. To prawdziwa plaga Zbliża się długi weekend, a więc okazja do świętowania i spożycia alkoholu. Pijany "majówkowy" kierowca to sprawca co dziewiątego wypadku. 1 maja 2022 r. zatrzymano ich aż 400 - podała w piątek "Rzeczpospolita".