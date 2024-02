Pałac Buckingham: u króla Karola III zdiagnozowano raka

Książę Harry i Meghan Markle. Ze szczytów w odmęty, czyli jak unicestwić miliardową markę Do kurczącej się listy tytułów, którymi mogą się posługiwać (w 2020 roku wykreślono np. Jego/Jej Wysokość), można jeden dopisać, ale akurat taki, którego by posiadać nie chcieli. Książę Harry i Meghan Markle zostali uznani za największych nieudaczników 2023 roku w Hollywood. To oficjalny koniec marki pary książęcej Sussex?