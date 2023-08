Pakt Senacki zawarty. Koniec targów opozycji

Zakończyły się prace nad drugą edycją Paktu Senackiego. - Pakt senacki ma wymiar symboliczny. Jestem przekonany, że tak jak udało nam się ze wzajemnym szacunkiem, zrozumieniem własnych racji ustalić wspólną listę do Senatu, tak po wygranych wyborach będzie nam łatwiej ustalić współpracę - powiedział w czwartek przewodniczący PO Donald Tusk.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

Na czwartkowej konferencji prasowej liderów: PO, Nowej Lewicy, PSL i Polski2050 poinformowano, że prace nad drugą edycją paktu senackiego zakończyły się i uzyskano porozumienie w sprawie wszystkich 100 okręgów.

"To jest bardzo ważny dzień. Po bardzo ciężkiej, intensywnej i bardzo merytorycznej pracy ustaliliśmy wspólnych kandydatów i kandydatki w pakcie senackim, w tym nadzwyczajnie skutecznym projekcie demokratycznym w wyborach do Senatu" - powiedział Tusk.

Zaznaczył, że "pakt senacki ma także wymiar symboliczny". "Jestem przekonany, że tak jak nam się udało ze wzajemnym szacunkiem, zrozumieniem własnych racji ustalić wspólną listę do Senatu, tak też po wygranych wyborach będzie nam łatwiej ustalić współpracę" - powiedział szef Platformy Obywatelskiej.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział, że "może zapewnić o jednej rzeczy - o bardzo, bardzo ciężkiej pracy na rzecz paktu senackiego, że w ramach tych piętnastu miejsc, na które zgodziliście się, żeby Lewica dbała m.in. o Warszawę, Katowice, Opole, Kielce - zrobimy wszystko, żebyśmy wspólnie wygrali" - oświadczył Czarzasty.

"To nie znaczy, że jeszcze nie będzie jakichś korekt, które choćby z przyczyn losowych cały czas trwają, ale uzyskaliśmy porozumienie w sprawie wszystkich stu okręgów i to jest najważniejsze" - doprecyzował senator Zygmunt Frankiewicz. "Najważniejsze jest to, że po długich przygotowaniach doszliśmy do porozumienia, kierując się przede wszystkim optymalizacją wyniku, czyli maksymalizacją wyniku partii opozycyjnych" - podkreślił.

Autor: Magdalena Gronek, Edyta Roś, Iwona Żurek

iżu/ par/