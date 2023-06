Pakistan pierwszy raz w historii kupił ropę naftową od Rosji

PGE złożyła zażalenie ws. wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów. "To skandaliczne" PGE GiEK złożyła zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie w sprawie kopalni Turów - poinformowała w poniedziałek PGE GiEK dodając, że jest to odpowiedź na wstrzymanie przez WSA w Warszawie wykonania decyzji środowiskowej wydanej dla kopalni przez GDOŚ we wrześniu 2022 r.