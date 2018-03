Padła główna wygrana w polskiej edycji „Milionerów”

Maria Romanek, emerytowana nauczycielka języka polskiego, właśnie została milionerką. W środowym odcinku programu „Milionerzy” udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie warte milion zł i jako druga osoba w historii polskiej edycji programu zdobyła główną nagrodę.

„Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?” – tak brzmiało ostatnie pytanie w grze, której uczestniczką była pani Maria. Do wyboru miała odpowiedzi: A – 12 321, B – 1 234 321, C – 111 111 111, D - 123 454 321. Po chwili zastanowienia wskazała odpowiedź B, która okazała się poprawna i przyniosła emerytowanej polonistce milion zł.

Przed poznaniem pytania o główną nagrodę pani Maria powiedziała, że wygraną chce przeznaczyć na remont kuchni i wycieczkę do Gruzji. Resztę chce oddać na cele charytatywne. - Jest dużo do zrobienia dla innych też. Moje dzieci są mądre, zdrowe, mają fajnie. A są dzieci chore, biedne. Zajmuję się też odnawianiem nagrobków na cmentarzu w Lesku, nagrobków zabytkowych, pięknych, o które nikt nie dba – uzasadniała.

Maria Romanek to dopiero druga osoba w historii polskiej wersji programu, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie za milion zł. Na kolejnego uczestnika, który sięgnął po główną nagrodę, trzeba było czekać 8 lat. Pierwszym zwycięzcą w historii był Krzysztof Wójcik. W odcinku 28 marca 2010 r. wówczas inżynier towaroznawstwa udzielił poprawnej odpowiedzi na pytanie, na jakim instrumencie gra Czesław Mozil.

„Milionerzy” to teleturniej emitowany przez telewizję TVN w latach 1999-2003, 2008-10 i ponownie od lutego 2017 r. Program oparty jest na brytyjskim formacie „Who Wants to Be a Millionaire?”, powstałym w 1998 r. Swoje lokalne wersje emitowało łącznie prawie 80 państw na całym świecie.

AŚ