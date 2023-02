Pączki w cenie obiadu. Celebryci zarabiają na tłustym czwartku

"Nie, dziękuje. Czynsz muszę zapłacić". Tak internauci komentują wpis Kuby Wojewódzkiego, w którym celebryta zaprasza do swojej restauracji na pączka za 49 zł. Magda Gessler inkasuje ponad połowę mniej, bo "zaledwie" 15-18 zł.

fot. kuba_wojewodzki_official / / Instagram

Trochę ciasta, róża lub bardziej egzotyczne nadzienie, masa tłuszczu, odrobina lukru i gotowe - jest on, król pożegnania z karnawałem - pączek. W Polsce możemy się nim raczyć już od 500 lat, choć obecny kształt ma zaledwie od 300. Nad ich słodkością rozwodził się już Mikołaj Rej. Nic więc dziwnego, że w ostatni czwartek karnawału Polacy udają się tłumnie do cukierni, a ostatnio i dyskontów, by cieszyć podniebienie 250 kaloriami.

Nie dziwi więc fakt, że celebryci postanowili wypuścić swoje linie pączków. I tak w restauracji Kuby Wojewódzkiego Niewinni Czarodzieje TrzyZero można dostać kilka z nich. Słony kajmak z czekoladą i czarna porzeczka z pomarańczą to koszt 10 zł za sztukę. Jest jednak "drobny druczek" - trzeba ich zamówić co najmniej sześć. Pojawił się jednak pączek w wersji limitowanej z kremem pistacjowym, polewą z różowej czekolady, pudrem malinowym i jadalnym złotem, który klient dostaje w złotym pudełku. Za niego z portfela trzeba wyjąć 49 zł.

W opinii Anny Gołębickiej, ekspertki od marketingu cytowanej przez Wirtualne Media, pączek za 49 zł jest obrazoburczy tak samo jak pan Wojewódzki. Jest popyt, jest podaż. Ekspertka przywołuje też efekt drogiej szminki, które notują dobre wyniki sprzedaży - klientek nie stać na porsche, sukienki Chanel, ale kupują sobie szminki z najwyższej półki.

Z kolei w restauracji Magdy Gessler "U Fukiera" i jej cukierni "Słodki Słony" za pączka trzeba zapłacić od 15 do 18 zł za sztukę. U innego Gesslera, bo Mateusza, w lokalu Warszawa Wschodnia klienci znajdą trzy rodzaje słodkości na tłusty czwartek: z różą i lukrem, kremem bananowym i nadzieniem orzechowym z polewą czekoladową.

Natomiast Piotr Adamczyk w restauracji Stary Dom oferuje pączki za 10 zł.

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windosorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.