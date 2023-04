Pacjenci lekceważą lekarzy? "300 tys. razy nie przyszli na wizyty w Warszawie"

Światowy Dzień Zdrowia. 3,5 mld ludzi nie ma dostępu do usług zdrowotnych 7 kwietnia to Światowy Dzień Zdrowia. Polska Misja Medyczna zwraca uwagę, że zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 3,5 mld ludzi nie ma dostępu do potrzebnych im usług zdrowotnych, a prawie 100 mln osób rocznie popada w ubóstwo w wyniku wydatków na usługi zdrowotne.