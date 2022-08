PZU widzi potencjał, by przestrzeń do wypłaty dywidendy w '23 była "bardzo atrakcyjna"

fot. kolbet / / Shutterstock

PZU nie planuje wypłaty w 2022 roku dywidendy zaliczkowej z PZU Życie, ale widzi potencjał, by przestrzeń do wypłaty dywidendy w 2023 roku była "bardzo atrakcyjna". Dywidenda uwzględniać może także kwotę 1,3 mld zł przeznaczoną wcześniej na kapitał zapasowy - poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

"Nie rozważamy takiej nadzwyczajnej dywidendy (dywidenda z PZU Życie w tym roku - PAP), natomiast widzimy potencjał do tego, by bez tego typu zabiegów, przestrzeń dywidendowa pod wypłatę z 2022 roku w 2023 roku była bardzo atrakcyjna" - powiedział Kulik.

"Przy założeniu, że rekomendacja KNF odnośnie wypłat dywidend byłaby identyczna jak w 2021 roku, bylibyśmy w stanie sięgnąć wtedy po to wszystko, co zostało przesunięte na kapitał zapasowy (1,3 mld zł) i to implikuje dywidendę na poziomie ok. 1,5 zł za akcję. (...) W drugim półroczu dostaniemy zadeklarowaną dywidendę z Pekao SA (...) na to nałożą się cały czas - mam nadzieję - wysokie wyniki z działalności ubezpieczeniowej, wysokie rentowności portfela głównego i sytuacja w segmencie bankowym (...) i stworzy to dość atrakcyjną przestrzeń dywidendową, która w połączeniu z tym niepodzielonym wynikiem mogłaby być atrakcyjnym narzędziem w tej relacji" - dodał.

W czerwcu ZWZ PZU zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 1,68 mld zł, co daje 1,94 zł dywidendy na akcję. Dniem dywidendy jest 29 września, a jej wypłata nastąpi 20 października. Kwota dywidendy odpowiada 83 proc. zysku PZU SA wypracowanego w 2021 roku i 50,2 proc. zysku netto Grupy PZU przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Zgodnie z decyzją ZWZ kwota 1,3 mld zł zysku za 2021 rok została przeznaczona na kapitał zapasowy.

W aktualnej strategii grupy PZU na lata 2021-2024 założono wypłacanie co roku w postaci dywidendy od co najmniej 50 proc. do 100 proc. skonsolidowanego zysku netto. Ewentualne pozostawienie części zysku ma być warunkowane potrzebami związanymi z rozwojem organicznym lub fuzjami i przejęciami.

Przed rokiem PZU wypłaciło 3,50 zł dywidendy na jedną akcję.

Kulik nie wykluczył w czwartek konieczności rozważenia dokapitalizowania biznesu PZU na Ukrainie.

PZU poinformowało w czwartek, że w efekcie analizy wpływu wojny na Ukrainie na działalność grupy i ze względu na obniżenie ratingu Ukrainy, zdecydowało o ujęciu w skonsolidowanym wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów posiadanych przez spółki na Ukrainie: zwiększonych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla inwestycyjnych aktywów finansowych (53 mln zł) i odpisów z tytułu utraty wartości należności (41 mln zł). (PAP Biznes)

