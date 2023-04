PZU podwyższyło zakładany zysk netto w 2024 r. o prawie miliard złotych

Grupa PZU, wskutek wdrożenia nowego standardu sprawozdawczości finansowej i zmian w otoczeniu makroekonomicznym, podwyższyła zakładany na 2024 rok zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej do 4,3 mld zł z 3,4 mld zł - poinformował ubezpieczyciel w komunikacie. Kontrybucja banków do wyniku netto grupy wynieść ma 1 mld zł, a nie 800 mln zł, jak zakładano wcześniej.

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

PZU podało, że jej zarząd przyjął dokument pt. "Wpływ wdrożenia MSSF 17 i zmian w otoczeniu makroekonomicznym na mierniki Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024"

"Wdrożenie MSSF 17 nie ma wpływu na strategię Grupy PZU w obszarach produktów, dystrybucji, polityki cenowej czy na alokację kapitału dla realizacji kluczowych przedsięwzięć biznesowych. Nie zmienia też niczego w zakresie utrzymania wysokiej zdolności Grupy do generowania wartości i kapitału ani podtrzymania obecnej, atrakcyjnej dla akcjonariuszy polityki dywidendowej" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Kulik, członek zarządu PZU.

"Kontynuujemy zaplanowane działania strategiczne i zakładamy osiągnięcie rezultatów bardziej ambitnych niż pierwotnie zakładane. Wdrażane zmiany w sprawozdawczości oraz zmiany warunków makroekonomicznych nie mają wpływu na strategiczne kierunki i cele. Skutkują innym podejściem do wyceny i oceny tych samych zdarzeń ubezpieczeniowych, jednocześnie proponując dodatkowe narzędzia i mierniki efektywności poszczególnych segmentów operacyjnych. Przekłada się to na konieczność zastąpienia niektórych miar nowymi lub rekalibracji poszczególnych poziomów odniesienia" - odał.

Podał, że jednocześnie PZU zdecydowało się na aktualizację głównych miar strategii grupy, by uwzględnić znaczące zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, które nastąpiły od czasu jej opracowania, w szczególności dotyczące poziomu stóp procentowych.

Dodał, że grupa PZU na półmetku strategii na lata 2021 – 2024 zrealizowała już 55-60 proc. inicjatyw strategicznych.

PZU poinformowało, że najpopularniejszy dotąd wskaźnik obrazujący rozwój biznesu ubezpieczeniowego – składka przypisana brutto, zostaje zastąpiony nową miarą - przychodami brutto z ubezpieczeń.

Zgodnie z MSSF 17, wykazywane przychody mają odzwierciedlać świadczone usługi, uwzględniać ryzyka, w tym niefinansowe, ujawniać przyszłe wartości zysku dla długoterminowych produktów, a szacunki przepływów pieniężnych będą aktualizowane na bazie bieżących założeń, a nie historycznych. Nową pozycją będą umowy reasekuracji biernej, wyceniane odrębnie od umów ubezpieczenia. Rozdzielone i prezentowane osobno będą także wyniki działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej.

Grupa PZU w 2022 r. zanotowała przypis składki na poziomie 26,7 mld zł. Gdyby zastąpić to przychodami z ubezpieczeń wg MSSF 17, wyniosłyby one 24,8 mld zł.

W aktualnej strategii celem na rok 2024 było osiągnięcie przypisu składki w wysokości 26,2 mld zł. PZU podało, że teraz ten miernik zostaje zastąpiony przychodami z ubezpieczeń w wysokości 28 mld zł.

Oznacza to, że – wg MSFF 17 – Grupa PZU prognozuje wzrost przychodów z ubezpieczeń w pozostałej jeszcze, dwuletniej perspektywie strategii o 13 proc.

Ubezpieczyciel podał,że nowy standard ma też istotny wpływ na jego bilans.

Zgodnie z nim, wartość kapitałów własnych grupy PZU przypadających właścicielom jednostki dominującej na dzień 1 stycznia 2022 r. byłaby wyższa o 5,1 mld zł (22,2 mld zł), głównie ze względu na inne podejście do wyceny umów ubezpieczenia i reasekuracji. Natomiast na dzień 31 grudnia 2022 r. kapitały byłyby wyższe o dodatkowo od 3,5 do 4 mld zł, przede wszystkim z powodu wzrostu stóp procentowych wolnych od ryzyka w ciągu ubiegłego roku.

Podstawowymi miernikami rentowności ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych oraz ubezpieczeń na życie pozostają – odpowiednio – wskaźnik mieszany COR oraz marża operacyjna, ale sposób ich wyliczania zostanie dopasowany do nowych miar wprowadzonych przez MSSF 17.

W przypadku istotnych dla grupy PZU przychodów w filarze zdrowie, realizacja celu strategicznego w ramach działalności ubezpieczeniowej (prowadzonej głównie przez PZU Życie w formie grupowych dodatków do ubezpieczeń ochronnych) będzie nadal mierzona przy pomocy składki przypisanej. Wdrożenie nowego standardu nie powoduje weryfikacji celu strategicznego na rok 2024 (przychody w filarze zdrowie na poziomie 1,7 mld zł).

Alokacja przychodów z działalności lokacyjnej będzie oparta na rzeczywistych dochodach z lokat poszczególnych portfeli inwestycyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i wyceną odzwierciedlająca konkretną strategię inwestycyjną, a prezentowane będą one w podziale pod kątem ryzyka na portfel na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz portfel nadwyżkowy.

PZU podało,że mMimo wyższego zaktualizowanego wyniku finansowego w 2024 roku, znaczący wzrost wyceny kapitałów powoduje spadek zwrotu na kapitale (ROE).

W związku ze specyfiką MSSF 17 w zakresie ujmowania wpływu stóp procentowych, część ubezpieczycieli wprowadziło nowy miernik - skorygowany zwrot na kapitale (aROE), obliczany na bazie kapitału z wyłączeniem pozostałych całkowitych dochodów z działalności ubezpieczeniowej (obrazujących m. in. wpływ zmian makro na wysokość kapitałów Grupy PZU), co zapewnia większą stabilność nowego miernika. Zakładany na rok 2024 aROE wynieść ma 15,5 proc.

W przypadku niektórych celów strategicznych, MSSF 17 nie ma wpływu na ich wartość, natomiast zmiana założonego parametru liczbowego wynika wyłącznie z uwzględnienia zmian w otoczeniu, jakie zaszły od czasu przyjęcia nowej strategii dwa lata temu. Istotny wzrost stóp procentowych to główny powód zwiększenia planowanej na rok 2024 kontrybucji banków (Banku Pekao i Alior Banku) do wyniku netto grupy PZU z 800 mln zł do 1 mld zł.

MSSF 17 obowiązuje europejskie zakłady ubezpieczeń od 1 stycznia 2023 r. (PAP Biznes)

seb/