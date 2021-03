PZU planuje w 2024 wzrost zysku netto do 3,4 mld zł, chce wypłacać co roku dywidendę

fot. kolbet / Shutterstock

PZU zakłada, że zysk netto przypisany jednostce dominującej w 2024 roku wzrośnie do 3,4 mld zł z 1,9 mld zł w 2020 roku, a wskaźnik ROE do 17,4 proc. z 10,9 proc. - poinformowało PZU w strategii grupy na lata 2021-2024.

Wzrost ROE PZU planuje osiągnąć między innymi dzięki dalszym usprawnieniom procesów biznesowych, produktowych i dystrybucyjnych, dalszej optymalizacji kosztów oraz wykorzystaniu efektów synergii w grupie PZU.

Zgodnie z planami składka przypisana brutto PZU wzrosnąć ma do 26 mld zł z 24 mld zł (o 9,9 proc.).

Przychody PZU Zdrowie wzrosnąć mają do 1,7 mld zł z 0,9 mld zł (o 80 proc.). Priorytetem PZU będzie integracja oraz rozwój sieci placówek ambulatoryjnych.

Kontrybucję Banku Pekao i Alior Banku do wyniku netto grupy założono w 2024 roku na 0,8 mld zł, podczas gdy w 2020 roku wynosiła ona 0,1 mld zł.

PZU zakłada, że uzyska ok. 3 mld zł skumulowanego przypisu składki ze współpracy ubezpieczeniowo-bankowej z Bankiem Pekao i Alior Bank, w latach 2021-2024, co oznacza ok. 200-proc. wzrost w porównaniu do lat 2017-2020.

Dla klientów Pekao i Alior Banku PZU planuje rozszerzyć ofertę ubezpieczeniową oraz przygotuje kompleksowe pakiety usług uzupełniające produkty bankowe.

PZU planuje wzmocnić swoją pozycję ubezpieczeniową na rynku energetycznym.

Aktywa pod zarządzaniem klientów zewnętrznych w 2024 roku wzrosnąć mają do 60 mld zł z 33 mld zł (o 82 proc.)

PZU planuje istotnie rozwinąć produkty regularnego inwestowania (PPE/PPK) i produkty pasywne, rozszerzy ofertę funduszy inwestycyjnych o fundusze ESG.

PZU chce wykorzystywać potencjał grupy przez synergie produktowe i dystrybucyjne między TFI PZU i bankami grupy, co przełożyć się ma na ograniczenie kosztów.

PZU nie wyklucza przejęć atrakcyjnych z perspektywy grupy podmiotów na rynku funduszy inwestycyjnych.

Wskaźnik kosztów administracyjnych PZU w okresie obowiązywania nowej strategii spaść ma do 7 proc. z 7,1 proc.

"Pomimo spodziewanego spadku dynamiki przychodów w latach 2020-2021, wywołanego głównie pandemią Covid-19, w okresie realizacji strategii utrzymamy efektywność kosztową" - napisano w strategii.

"Osiągniemy to dzięki dyscyplinie kosztowej oraz inwestycjom w cyfryzację procesów i digitalizację, a także zmianie modelu pracy na zdalną i hybrydową" - dodano.

PZU podało w strategii, że stawia na rozwój organiczny w krajach bałtyckich, ale monitoruje rynek w regionie pod kątem celów akwizycyjnych.

Celem PZU jest utrzymanie 8-proc. udziału składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w łącznym, rosnącym przypisie grupy PZU.

PZU chce zwiększyć przychody w obszarze zdrowotnym o 79,8 proc. do 2024 r.

Strategia PZU na lata 2021-2024 zakłada zwiększenie przychodów grupy w obszarze zdrowotnym (PZU Zdrowie) o 79,8 proc., do 1,7 mld zł wobec 0,9 mld zł na koniec 2020 roku - poinformował ubezpieczyciel w prezentacji.

Priorytetem PZU Zdrowie będzie integracja oraz rozwój sieci placówek ambulatoryjnych.

"Zwiększymy przychody w placówkach PZU Zdrowie dzięki wzrostowi udziału strumienia pacjentów PZU Zdrowie z ubezpieczeń i abonamentów oraz ubieganiu się o kolejne kontrakty z NFZ" - napisano w prezentacji.

"Utrzymamy dynamikę wzrostu sprzedaży produktów ambulatoryjnych dzięki nowej sprzedaży, zwłaszcza abonamentów w sieci PZU Zdrowie" - dodano.

PZU zamierza też kontynuować rozwój i sprzedaż produktów grupowych i indywidualnych w ubezpieczeniach.

PZU planuje wypłacać co roku dywidendę na poziomie 50-100 proc. skonsolidowanego zysku

Strategia PZU na lata 2021-2024 zakłada przeznaczanie na dywidendę co roku 50-100 proc. skonsolidowanego zysku netto przypisanego właścicielom jednostki dominującej - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka przyjęła założenia polityki dywidendowej i kapitałowej do 2024 roku.

PZU deklaruje, że pozostanie spółką dywidendową, generującą ponadprzeciętny zwrot z kapitału. Polityka dywidendowa grupy PZU na lata 2021-2024 opiera się na zasadzie, że wysokość dywidendy proponowanej przez zarząd PZU, wypłacanej przez PZU za dany rok obrotowy, jest ustalana na podstawie wyniku finansowego grupy PZU przypisanego właścicielom jednostki dominującej.

PZU zakłada, że co roku nie mniej niż 50 proc. zysku będzie podlegać wypłacie w ramach rocznej dywidendy. Pozostała część zostanie wypłacona w ramach rocznej dywidendy lub powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w przypadku realizacji istotnych nakładów związanych z realizacją założeń strategii grupy PZU, w tym w szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć.

Polityka dywidendowa zakłada, że nie więcej niż 20 proc. może powiększyć zyski zatrzymane na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych.

Przy określaniu dywidendy PZU uwzględniać będzie rekomendacje organu nadzoru.

PZU zakłada utrzymanie współczynników wypłacalności na poziomie nie niższym niż 200 proc. dla grupy PZU, PZU oraz PZU Życie. PZU zastrzega jednak, że istnieje możliwość wystąpienia tymczasowych odchyleń rzeczywistego współczynnika wypłacalności powyżej lub poniżej poziomu docelowego.

Wskaźnik dźwigni finansowej ma być do 2024 roku na poziomie nie wyższym niż 25 proc.

"Zapewnimy utrzymanie nadwyżki funduszy własnych konglomeratu finansowego ponad wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej" - napisano w strategii. W okresie obowiązywania strategii PZU nie przewiduje emisji akcji.

W strategii zapisano, że grupa PZU dąży do maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez organiczny wzrost oraz akwizycje.

Rada nadzorcza PZU zatwierdziła politykę kapitałową i dywidendową grupy PZU na lata 2021 - 2024.

PZU stawia na rozwój organiczny w krajach bałtyckich, nie wyklucza akwizycji

Grupa PZU w strategii do 2024 roku stawia na dalszy rozwój organiczny w krajach bałtyckich i zapowiada stałe monitorowanie rynku pod kątem celów akwizycyjnych - poinformowała spółka w prezentacji.

"W ramach ekspansji zagranicznej będziemy monitorować rynki pod kątem potencjalnych akwizycji" - napisano w prezentacji.

Wybierając cele akwizycji PZU będzie kierować się tym, czy dany podmiot działa na jednym z kluczowych rynków dla grupy, czyli ubezpieczeniowym, bankowym, zarządzania aktywami, zdrowia i rynkach pokrewnych, czy prowadzi działalność w Europie Środkowo-Wschodniej, czy należy do Top 3 w danym kraju lub ma potencjał, żeby taką pozycję osiągnąć w ciągu kilku lat i wreszcie, czy daje po akwizycji perspektywę osiągnięcia rentowności na satysfakcjonującym poziomie.

"Naszym strategicznym celem jest utrzymanie 8-proc. udziału składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w łącznym rosnącym przypisie grupy PZU" - napisano w prezentacji.

PZU zakłada wzrost organiczny co najmniej w tempie wzrostu danego rynku zagranicznego.

"Cel strategiczny zrealizujemy: w ubezpieczeniach majątkowych w krajach bałtyckich przez zachowanie pozycji lidera i wejście do TOP3 w Estonii, utrzymanie stabilnej pozycji TOP10 na rynku ukraińskim, a w ubezpieczeniach życiowych przez wejście do TOP3 na Litwie i Ukrainie" - napisano.

PZU zakłada wzrost zaangażowania w zielone inwestycje o 500 mln zł do 2024 roku

Strategia PZU na lata 2021-2024 zakłada wzrost obecnego zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną o 500 mln zł - poinformowała spółka w prezentacji. Grupa zakłada też osiągnięcie w 2024 roku neutralności w zakresie emisji CO2 z własnej działalności.

PZU zapowiada, że będzie wspierać transformację energetyczną polskiej gospodarki.

"Do 2024 roku opracujemy strategię rozwoju portfela w branżach niskoemisyjnych i zrównoważonych do 2050 roku. Inwestujemy w produkty i sektory przyjazne dla klimatu, będziemy systematycznie zwiększać udział zrównoważonych i zielonych inwestycji oraz funduszy w naszym portfelu" - napisano w prezentacji.

PZU chce też do 2024 roku przeprowadzić ocenę pod kątem czynników ESG 55 proc. największych korporacyjnych klientów ubezpieczeniowych z sektorów wrażliwych na ryzyko ESG.

"Do 2024 roku planujemy rozbudowywać i powiększać swoją ofertę ubezpieczeniową wspierającą dekarbonizację i proces zmiany miksu energetycznego" - napisano.

PZU będzie dążyć, żeby do 2040 roku działalność kluczowych partnerów i podwykonawców była neutralna klimatycznie.

"Dążymy, aby do 2050 roku działalność wszystkich klientów ubezpieczeniowych i inwestycje były neutralne klimatycznie, zgodnie ze zobowiązaniami europejskimi oraz polskim planem neutralności klimatycznej" - dodano w prezentacji.

Wyniki finansowe PZU

Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2020 roku spadł do 721 mln zł z 935 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Zysk PZU okazał się 17 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie 618 mln zł.

