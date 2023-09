PZPN podziękował Santosowi. Portugalczyk odchodzi ze stanowiska trenera piłkarskiej reprezentacji Polski

Tyle pieniędzy dostanie Fernando Santos, jeśli zostanie zwolniony Reprezentacja Polski w piłce nożnej nie przeżywa ostatnio najlepszego okresu. Pozaboiskowe skandale w piłkarskim środowisku to jedno, ale sportowa dyspozycja też pozostawia wiele do życzenia. Biało-czerwoni przegrali w niedzielę z Albanią 0:2 i głową zapłaci za to prawdopodobnie portugalski szkoleniowiec Fernando Santos. Wiadomo już, ile ta decyzja będzie kosztowała Polski Związek Piłki Nożnej.