PZPN z nową umową sponsorską. Wybór może budzić kontrowersje w związku z wojną w Ukrainie

Polski Związek Piłki Nożnej nie rezygnuje z trwającego już od lat partnerstwa z francuską siecią sklepów budowlanych Leroy Merlin. Jak poinformowały Wirtualne Media, federacja zdecydowała o przedłużeniu kontraktu sponsorskiego z firmą, wokół której narosło w ostatnich miesiącach sporo kontrowersji.

Doniesienia o przedłużeniu współpracy z Leroy Merlin potwierdził rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl. Nie wiadomo, kiedy dokładnie parafowano nową umowę ani na jak długo. Na ten temat milczą zarówno PZPN, jak i sama firma.

„Leroy Merlin Polska jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej od 2016 roku i w nadchodzącym czasie w dalszym ciągu będziemy współpracować z PZPN. Nie udzielamy informacji co do szczegółów kontraktu ani jego długości” – przekazała Magdalena Kołodziejska z Leroy Merlin Polska.

Wcześniej PZPN podawał do publicznej wiadomości wyniki negocjacji z innymi sponsorami kadry, jak choćby Biedronka czy InPost. Podobnych informacji w sprawie umowy z Leroy Merlin próżno szukać na stronie czy w mediach społecznościowych organizacji.

Po agresji Rosji na Ukrainę kierownictwo francuskiej sieci handlowej zdecydowało o kontynuowaniu biznesu w kraju Putina. Z danych zebranych przez Yale School of Management oraz Kyiv School of Economics wynika, że od lutego 2022 r. do dziś niewiele się zmieniło – mimo zbrodni popełnianych przez agresora firma wciąż działa na rosyjskim rynku, z tą różnicą, że nie realizuje tam już nowych inwestycji.

Na tym kontrowersje się nie kończą. „Le Monde”, portal śledczy Bellingcat oraz Insider twierdzą bowiem, że Leroy Merlin wraz z siecią Auchan, a więc inną firmą należącą do spółki Mulliez Group, mogły być zaangażowane w pomoc rosyjskim żołnierzom. Dziennikarze dotarli do wewnętrznych maili oraz świadków z rosyjskiej filii Auchan i zweryfikowali zdjęcia i filmy publikowane w mediach społecznościowych, które ujawniły proceder.

"Wielkie dzięki dla dzieci z Samary. Darowizny, jakie dla nas zebrałyście, dotarły" – powiedział do kamery w grudniu 2022 r. mężczyzna, który wedle „Le Monde” jest żołnierzem tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Ubrany w kamuflaż stoi obok zniszczonego budynku w Doniecku na okupowanej Ukrainie, zaledwie 20 kilometrów od linii frontu. Wokół niego widać dziesiątki pudeł, śpiworów, siatek maskujących i opakowań z Auchan oraz Leroy Merlin. Choć większość danych dotyczy sieci Auchan, zebrano również dowody wskazujące na uczestnictwo w procederze sieci Leroy Merlin.

W oświadczeniu wydanym po upublicznieniu sprawy Auchan Retail „kategorycznie zaprzeczył faktom związanym z tym dochodzeniem i ich interpretacji”.

„Te zarzuty w żaden sposób nie znajdują potwierdzenia w naszych wewnętrznych badaniach, które potwierdzają ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów” – dodano. Francuska firma podkreśla, że „jej sklepy, które pozostały otwarte w Rosji, mają umożliwiać ludności rosyjskiej (tak jak ma to miejsce w przypadku ludności ukraińskiej w różnych częściach Ukrainy) samodzielne nabywanie żywności i że nie udzielają żadnej dobrowolnej pomocy oraz nie prowadzą żadnej działalności w zakresie zaopatrzenia kategorii konsumentów innych niż rosyjska ludność cywilna”.

Jak przypominają Wirtualne Media, po 24 lutego 2022 r. współprace reklamowe z Leroy Merlin zawiesiły stacja TVN oraz prowadzony w serwisie YouTube Kanał Sportowy. Rozstanie nie potrwało jednak zbyt długo i pod koniec ubiegłego roku wszystko wróciło do punktu wyjścia.

