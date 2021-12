PZFD: rośnie udział deweloperów w budownictwie jednorodzinnym

fot. WDG Photo / /

Rośnie udział spółek deweloperskich w sektorze budownictwa jednorodzinnego - ocenił Polski Związek Firm Deweloperskich. Od stycznia do czerwca tego roku w Polsce powstało 52,5 tys. domów jednorodzinnych, z czego deweloperzy wybudowali 10,5 tys., co oznacza 20-proc. udział w rynku - dodano.

Co roku w Polsce powstaje między 80 a 90 tys. domów jednorodzinnych. Udział spółek deweloperskich w tym sektorze rynku sukcesywnie rośnie - podkreśla w piątkowej informacji PZFD.

Jak podaje, w 2016 r. deweloperzy wybudowali 2,8 tys. domów z 80,8 tys., które oddano do użytkowania w tamtym okresie. Przełożyło się to na 3,47 proc. udziału w rynku. Dwa lata później liczba ta wzrosła do 18,9 tys., a w 2019 r. do 22 tys. domów, co stanowiło 22,11 proc. udziału w rynku. W 2020 r. deweloperzy wybudowali 23,6 tys. domów jednorodzinnych - to 24,16 proc. udziału w sektorze.

"Za rok 2021 dysponujemy obecnie danymi z pierwszych 6 miesięcy, ale już widzimy, że liczby te będą wysokie" - stwierdził ekspert PZFD Patryk Kozierkiewicz.

Od stycznia do czerwca tego roku w Polsce powstało 52,5 tys. domów jednorodzinnych. Deweloperzy wybudowali 10,5 tys. z nich, co daje 20 proc. udział w rynku. Dla porównania w tym samym okresie 2020 r. deweloperzy oddali do użytku 9,45 tys. budynków jednorodzinnych.

Według związku nabywcy wybierają domy od deweloperów m.in. ze względu na czas realizacji inwestycji, infrastrukturę, jaką deweloper zapewnia przy projektach i walory estetyczne takich osiedli. Zwarta zabudowa jednorodzinna, stosowana w przypadku budowy osiedli deweloperskich jest również bardziej ekologiczna w porównaniu do indywidualnie budowanych domów, które w sposób niejednolity zajmują duże połacie terenu i mają niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne - zauważa PZFD.(PAP)

