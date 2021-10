PZFD: Program „Mieszkanie Plus” to ogromna porażka. Nie opłaca się budować za 3000 zł/mkw.

fot. Łukasz Dejnarowicz / /

Program „Mieszkanie Plus” zakładający budowę 100 tys. mieszkań na wynajem został do tej pory zrealizowany w mniej niż 2 proc. Jak wynika z analizy Polskiego Związku Firm Deweloperskich, deweloperzy nie chcą uczestniczyć w programie przez zaniżone koszty budowy – informuje portalsamorzadowy.pl.

Jak w rozmowie z serwisem zaznaczył Przemysław Dziąg, radca prawny z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, deweloperom nie opłaca się budować mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Koszt budowy metra kwadratowego mieszkania na gruntach należących do Skarbu Państwa ustalony jeszcze w 2016 r. nie zmienił się i wciąż wynosi 3 tys. zł/mkw. Zdaniem deweloperów pułap ten przy obecnych rosnących cenach materiałów budowlanych i tzw. robocizny nie zachęca deweloperów do wzięcia udziału w programie.

– Dużym minusem jest również schemat zawierana umowy z gminą na budowę mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” i rozliczania najemców, którzy zasiedlą inwestycję – zauważa Przemysław Dziąg. – Rządowy program „Mieszkanie Plus” okazał się ogromną porażką, czego nie da się ukryć – dodaje.

Jak wynika z analizy PFZD, do tej pory w ramach programu „Mieszkanie Plus” oddano do użytku jedynie ok. 1,5 tys. lokali. Według danych z końca 2020 r. w budowie pozostawało ok. 26 tys. z zapowiadanych przez rząd 100 tys. lokali. Fiaskiem zakończyła się m.in. budowa osiedla na warszawskim Ursynowie. Projekt zakładał tam budowę ok. 3 tys. mieszkań.

Co więcej, jak wynika z analizy PZFD, na potrzeby programu „Mieszkanie Plus” zablokowano wiele atrakcyjnych działek znajdujących się w centrach miast, które Skarb Państwa mógł sprzedać pod inwestycje komercyjne.

MKZ