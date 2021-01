Problem z logowaniem do PUE ZUS? Przerwa techniczna w działaniu usługi

Do 3,5 mln zł mogą otrzymać małe i średnie firmy z tarczy finansowej 2.0 PFR. Natomiast mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc do 324 tys. zł. Sprawdzamy, jak i do kiedy złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję z tarczy PFR.