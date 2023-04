PSL i Polska 2050 wspólnie wystartują w wyborach. "Podpiszemy umowę"

PSL pójdą do wyborów parlamentarnych ramię w ramię z Polską 2050. Władze krajowe PSL już wyraziły zgodę na podpisanie w tej sprawie umowy. Podobną decyzję podjęły władze Polska 2050. Umówiliśmy się, że wspólnie z PSL zrobimy dobre rzeczy dla Polski, że jest nadzieja - powiedział Szymon Hołownia.



fot. Adam Chelstowski / / FORUM

"Przed chwilą nasze władze krajowe zgodziły się na zawarcie umowy z Polską 2050 na wspólny start w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu" - przekazał Klimczak PAP.

"Umowa, którą dzisiaj zatwierdził zarząd mojej partii i Naczelny Komitet Wykonawczy PSL, mówi wprost, że powołamy wspólny, koalicyjny komitet wyborczy. Precyzuje, jakie wartości przyświecają nam, kiedy decydujemy się na tę współpracę, jakie punkty wypracowanego wspólnie założenia programowego chcemy Polakom obiecać, że zrealizujemy, mimo wszystkich różnic, które nas dzielą" - mówił Hołownia.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia pytany przez PAP we wtorek wieczorem, czy zgodnie z zapowiedziami liderzy obu ugrupowań ogłoszą swoją decyzję przed majówką, zaznaczył, że "to zależy jeszcze od kilku rozmów". "Jestem optymistą, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy rozmowy skończą się przed czy po majówce. Osiągnęliśmy bardzo duży postęp. To dobry prognostyk. Myślę, że jest duża szansa, że rozmowy dobrze się zakończą" - oświadczył wówczas.

Hołownia: Umówiliśmy się, że zrobimy dobre rzeczy dla Polski, że jest nadzieja

"Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby powiedzieć, że umówiliśmy się, że razem wspólnie zrobimy dobre rzeczy dla Polski, że jest nadzieja" - powiedział Hołownia na wspólnej konferencji prasowej z liderem PSL Władysławem Kosinia kiem-Kamyszem.

Wyraził nadzieję, że ten dzień "jest początkiem odwrócenia dwóch ważnych rzeczy, które powinny się dzisiaj w polskiej polityce odwrócić". "Po pierwsze, odwrócenie tej tendencji czy tego myślenia: +a co to będzie jesienią, czy my wygramy, czy nie wygramy+. Stajemy tutaj dzisiaj po to, żeby wam powiedzieć że wygramy. I, że właśnie dlatego robimy to porozumienie, że innej opcji nie zakładamy. To jest nasza strategia zwycięstwa" - powiedział Hołownia.

Jak dodał, druga rzecz, "która powinna tutaj jasno paść, to ta, że: dość już tej polityki, która zwraca się ku politykom, ku ich sporom, ku ich problemom i układankom". Jak mówił, potrzeba takiej polityki, która "zwraca się ku Polakom, ku wyborcom, ku tym, o których w całej polityce powinno chodzić".

Lider PSL: Po wyborach chcemy tworzyć wspólny rząd z partiami demokratycznymi

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że PSL i Polska 2050 mają "plan dla Polski" dla tych, którzy chcą, by najbliższe wybory przyniosły zmianę. Podkreślał, że rozmowy obu formacji musiały trwać długo. "Żeby powstało coś wielkiego, musi być dobrze przygotowane. Żeby maszyna dobrze funkcjonowała, musi być dobrze przygotowana" - mówił.

"To połączenie dwóch środowisk politycznych - młodego ruchu i bardzo doświadczonej formacji, ugrupowań, które wyrastają z różnych korzeni, ale mają wspólne ideały i chcą razem iść razem nie po to, by budować swoją pozycję (...) Chcemy wygrać te wybory i zrobimy wszystko, by te wybory wygrać, mamy plan jak te wybory wygrać" - zapewniał.

Mówił, że sojusz, jaki zawierają z Szymonem Hołownią, wymaga "precyzji, odpowiedzialności i zaufania". Zapewnił, że on ma do lidera Polski 2050 zaufanie.

"Jesteśmy otwarci na współpracę. I może to oczekiwanie, które było często wyrażane przez wielu - o jednej liście, które nie daje efektów, bo nikt tego nie potwierdzi - nie spełnia się i możecie być tym trochę rozczarowani. Ale chcę wam nakreślić perspektywę przyszłości: wspólny rząd jest możliwy z partiami demokratycznymi. I to my wyraźnie deklarujemy, że taki wspólny rząd z partiami demokratycznymi po kolejnych wyborach chcemy tworzyć" - oświadczył.

Czarzasty o wspólnym starcie PSL i Polski 2050 w wyborach: zakończyła się dyskusja na temat jednej listy

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z PAP wyraził zadowolenie z decyzji Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. "Gratuluję im, że się dogadali. Trzymamy za nich kciuki" - powiedział Czarzasty.

Jak dodał, "jasna jest sprawa związana z tym, że zakończyła się dyskusja na temat jednej listy". "Każda droga jest dobra do zwycięstwa opozycji. Brawo dla Kosiniaka-Kamysza, brawo dla Hołowni" - powiedział polityk Lewicy.

Nieoficjalnie:W ramach zawartej umowy Polska 2050 i PSL będą dzieliły się finansami "pół na pół" Polska 2050 i PSL będą dzieliły się finansami "pół na pół", kształt list wyborczych zgłaszanych do PKW będzie wymagał zgodnej decyzji obu liderów formacji, a po wyborach deklarują się zawiązać rząd z ugrupowaniami opozycji demokratycznej - to część zapisów umowy dot. wspólnego startu w wyborach, do której dotarła PAP. Ugrupowania zawarły porozumienie, że do wyborów pójdą wspólnie jako koalicja. Oznacza, że będą musieli przekroczyć ośmioprocentowy próg wyborczy. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, w ramach zawartej umowy, obie partie zobowiązały się m.in. do tego, że po wyborach zawiążą rząd z ugrupowaniami opozycji demokratycznej. W umowie zapisano również, że ugrupowania będą dzieliły się finansami "pół na pół". Dotyczyć to ma zarówno kosztów kampanii, jak i subwencji. Ponadto, obie strony zobowiązały się do tego, że kształt list wyborczych zgłaszanych do PKW będzie wymagał zgodnej decyzji liderów obu formacji – Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. W umowie zapisano także, że po wyborach powstaną dwa kluby parlamentarne, ugrupowania nie stworzą wspólnej partii i każda z nich zachowa swoją podmiotowość. Autor: Daria Kania

autor: Edyta Roś, Wiktoria Nicałek, Daria Kania, Grzegorz Bruszewski

