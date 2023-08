PSL chce wprowadzenia euro w Polsce. "Kredyty są tańsze"

Na pewno kredyty hipoteczne są dużo bardziej stabilne w euro, są po prostu tańsze, inflacja jest niższa - powiedział w czwartek w radiu TOK FM szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Chce rozpocząć debatę o drodze do wprowadzenia w Polsce waluty euro.

Kosiniak-Kamysz został zapytany o słowa szefa Rady Naczelnej PSL Waldemara Pawlaka, że Polska powinna przyjąć euro, a PSL powinno tę walutę przyjąć jako postulat programowy.

"Rozmawialiśmy o tym na Radzie Naczelnej PSL. To jest bardzo poważna dyskusja" - powiedział szef ludowców. Jak dodał, "rozmawiamy również o tym z partią Polska 2050". "Jest wiele plusów świadczących za tym, choćby to, żeby Polska miała cel" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"My się już zobowiązaliśmy do przyjęcia wspólnej waluty podczas referendum akcesyjnego. To jest tylko kwestia czasu, kiedy to nastąpi" - zaznaczył lider PSL.

Według niego, "na pewno kredyty hipoteczne są dużo bardziej stabilne w euro, są po prostu tańsze, inflacja jest niższa". "Więc, dzisiaj taka debata o drodze do wprowadzenia waluty euro wydaje być jak najbardziej zasadna" - powiedział szef PSL.

"To byłby przynajmniej poważny temat w tych niepoważnych, często prekampanijnych, a teraz już kampanijnych, czasach" - dodał Kosiniak-Kamysz.

