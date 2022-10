PSEW ostrzega: maksymalne ceny energii zaszkodzą rozwojowi OZE w Polsce

fot. STEPHANE MAHE / / Reuters / Forum

Ustawa o zamrożeniu cen energii zawiera błędy, które spowodują negatywne skutki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce - ocenia Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Wskazuje, że regulacja włącza w reżim cenowy długoterminowe kontrakty cPPA, co eliminuje ich główną korzyść i nie uwzględnia skoku technologicznego.

Ponadto, jak zauważa PSEW, zmiany nie zostały skonsultowane z branżą.

"Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej z niepokojem obserwuje sytuacje? na rynku energii elektrycznej, gdzie ekstremalnie wysokie ceny stanowią? istotne zagrożenie dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki. PSEW ze zrozumieniem przyjął inicjatywę legislacyjna? rza?du, mająca? na celu ograniczenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, w tym przemysłu. Cała branża jest jednak mocno zaniepokojona faktem, że projekt ten nie podlegał konsultacjom publicznym, co uniemożliwiło wielu branżowym organizacjom przedstawienia swoich uwag i rekomendacji. Przez to przyjęta ustawa nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które projektodawca powinien wziąć pod uwagę, co może poważnie zaszkodzić rozwojowi OZE w Polsce" - napisano w komunikacie prasowym PSEW.

W czwartek wieczorem Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw ta cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh.

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. Łączny koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł.

Ustawa przewiduje, że wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli przekazać odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będące nadmiarowym przychodem, według przyjętego w ustawie sposobu obliczania. Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny na potrzeby kalkulacji kwoty odpisu zostanie ustalony w rozporządzeniu rządu. Obowiązek wpłat na Fundusz obejmie okres od 1 grudnia 2022 do 31 czerwca 2023.

PSEW wskazuje, że w konteks´cie uchwalonych zmian regulacyjnych kluczowe jest, aby przyjęte rozwiązania o charakterze nadzwyczajnym, ingeruja?ce mocno w rynek energii elektrycznej, utrzymały charakter czasowy, tj. aby ich stosowanie nie wykraczało ponad zdefiniowany w projekcie termin 30 czerwca 2023 r. oraz było zgodne z prawem unijnym.

"Przyjęta ustawa powinna chronić rozwój umów cPPA (Corporate Power Purchase Agreement), a nie wprowadzać rozwiązania, które będą eliminować kontrakty długoterminowe. Umowy cPPA z uwagi na swój charakter działają na ograniczenie cen energii w horyzoncie długoterminowym, a nie tak jak ustawa do dnia 30 czerwca 2023 r. Obecne rozwiązanie negatywnie wpłynie na rynek umów cPPA, ponieważ wytwórcy maja?c na uwadze ryzyko, straca? zainteresowanie zawieraniem tego typu kontraktów, co oznacza, z˙e odbiorcy przemysłowi nie będą mieli możliwości zabezpieczyc´ cenę energii w długim terminie" - napisał PSEW.

W ocenie organizacji, należałoby zmienić także podejście ustalania odpisu na Fundusz z granulacji dobowej na rzecz ustalenia miesięcznego cyklu wyliczenia odpisu. Zdaniem PSEW obecne podejście może powodować straty po stronie przedsiębiorstw energetycznych.

"Ustawa przyjęta w obecnej formie nie uwzględnia zmian technologicznych jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat, a mających wpływ na koszt wytwarzania energii w źródłach wiatrowych. Sugerowanym przez PSEW rozwiązaniem jest ograniczenie podejścia typu +one fit all+ przy kształtowaniu limitu cenowego dla poszczególnych technologii – projekty realizowane 8 - 10 lat temu mają wyższe koszty niż te realizowane w latach 2020 – 2021" - napisano w komunikacie.

"Brak możliwości przedstawienia uwag i rekomendacji ze strony branży i kluczowych interesariuszy sprawiło, że przyjęta ustawa w obliczu potrzeby pilnych zmian zawiera znaczące błędy i nie uwzględnia kilku ważnych elementów, ktore moga? sprawic´, z˙e zakładane rezultaty nie zostaną? osiągnięte lub koszt ich osiągniecia będzie niewspółmiernie wysoki" - dodano. (PAP Biznes)

