PSE: po raz pierwszy fotowoltaika pracowała z mocą ponad 2 GW

URE: Produkcja energii z mikroinstalacji OZE wzrosła w '20 trzykrotnie

Wolumen energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznych przez wytwórców w mikroinstalacjach wzrósł w 2020 roku trzykrotnie w stosunku do 2019 roku, do blisko 1,16 TWh – wynika z raportu URE. Blisko 98,5 proc. tej energii wyprodukowali prosumenci w instalacjach fotowoltaicznych.