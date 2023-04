PPL: Lotnisko Warszawa-Radom gotowe do startu

Lotnisko w Radomiu jest gotowe na przyjęcie podróżnych. Pierwszy samolot pasażerski wyląduje w czwartek, 27 kwietnia; będzie to wieczorny lot z Paryża. Następnego dnia samolot LOT zabierze pasażerów do stolicy Francji – poinformowała PAP rzeczniczka PPL Anna Dermont.

Na początku kwietnia lotnisko Warszawa–Radom przeszło wszystkie testy. W ciągu trzech dni wzięło w nich udział ponad 1000 osób, w tym służby lotniskowe i państwowe. "Testy potwierdziły, że lotnisko w Radomiu jest w stu procentach gotowe na przyjęcie pierwszych pasażerów" – zapewniła rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych (PPL).

PPL wybudował radomskie lotnisko niemal od podstaw. "Przy budowie portu szczególną uwagę zwrócono na nowoczesność, komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Zastosowano szereg ułatwień dla podróżnych" – podkreśliła Dermont. W przestronnym terminalu znajdują się restauracje, kawiarnie, sklepy duty free, pokoje opieki nad dziećmi i place zabaw.

"Przekazujemy pasażerom i liniom lotniczym najnowocześniejszą infrastrukturę lotniczą w Polsce, a dzięki temu, że Straż Graniczna uruchomiła tutaj przejście graniczne, możliwe jest obsługiwanie kierunków nie tylko w strefie Schengen, ale także poza nią" – zaznaczyła przedstawicielka PPL.

Z lotniska Warszawa-Radom będzie można polecieć na rodzinne wakacje, a także wybrać się w podróż biznesową. Wśród kierunków regularnych, które obsługiwać będą PLL LOT, znajdują się: Paryż, Rzym, Preweza, Tirana i Warna. Wycieczki z Radomia oferują biura podróży: Coral Travel, Exim Tours, Greckie Podróże, ITAKA, Nekera, Rainbow, Rego-Bis, Sun&Fun Holidays czy TUI. Touroperatorzy na wakacje lotami czarterowymi zabiorą pasażerów do Antalyi, Burgas, ale też Warny i Tirany. Na popularnym portalu wakacje.pl można obecnie znaleźć ponad 800 ofert wycieczek ze startem z lotniska w Radomiu.

Rzeczniczka PPL podkreśliła, że radomskie lotnisko to projekt realizowany w skali wieloletniej i w tej perspektywie PPL planuje jego funkcjonowanie. Według Dermont siatka połączeń lotniczych z Radomia będzie się na pewno rozrastać wraz z rozwojem lotniska.

W ostatnim czasie PPL poinformował, że LOT rezygnuje z planowanego wcześniej połączenia do Kopenhagi. Zamiast lotu do stolicy Dani, wprowadzono połączenie lotnicze do Warny. Zdaniem rzeczniczki PPL, zmiany w siatce połączeń – zwłaszcza tych czarterowych – są naturalnym procesem biur podróży i wszystkich funkcjonujących lotnisk, nie tylko portu w Radomiu. "Oferta i rozkłady lotów portów lotniczych nieustannie ewoluują, aby dopasować się do potrzeb pasażerów. My również pracujemy z naszymi partnerami nad rozwojem siatki połączeń, kierując się zainteresowaniem klientów" – powiedziała Dermont.

Według niej lotnisko w Radomiu nie jest ewenementem i np. rezygnacja z jakiegoś kierunku dotyczy lotnisk na całym świecie, również w trakcie trwania sezonu. "Temat ostatecznej siatki połączeń czarterowych na lato 2023 jest cały czas otwarty. Wraz ze zbliżającym się sezonem wypoczynkowym spodziewamy się zwiększonego zainteresowania na wyjazdy z lotniska Warszawa-Radom" – powiedziała Dermont.

Lotnisko Warszawa – Radom to całkowicie nowe miejsce na mapie polskich portów lotniczych. "Jak zawsze w przypadkach, gdy otwierane jest nowe lotnisko, przewoźnicy i touroperatorzy potrzebują czasu na kształtowanie siatki połączeń" – zaznaczyła rzeczniczka. Dodała, że Polskie Porty Lotnicze cały czas rozmawiają z liniami lotniczymi i touroperatorami, by zapewnić nowe kierunki zarówno z Lotniska Chopina, jak i Lotniska Warszawa–Radom.

Radomskie lotnisko jest przeznaczone głównie dla pasażerów mieszkających w promieniu ok. 100–150 km od Radomia. PPL spodziewa się, że będą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego, ale także ościennych regionów: świętokrzyskiego, lubelskiego czy łódzkiego.

Z myślą o podróżnych dojeżdżających na lotnisko w Radomiu z Warszawy, Polskie Porty Lotnicze uruchamiają specjalne połączenia autobusowe z centrum stolicy. "Specjalne shuttle-busy dowiozą pasażerów bezpośrednio do terminala lotniska; ich kursy będą skorelowane z siatką połączeń lotniczych" – zapowiedziała Dermont.

Pod terminal podjeżdżać będą też z dworca PKP w Radomiu autobusy dwóch linii 5 i 14. To opcja dla osób, które wybiorą dojazd koleją. W dzień powszedni będzie to w sumie po 88 kursów w jedną i drugą stronę.

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi, Berlina, Wrocławia i Lwowa. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupiły Polskie Porty Lotnicze (PPL) i wybudowały je prawie od nowa. Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł.

Infrastruktura lotniska umożliwia przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli A320 lub B737, ale także większe maszyny – jak B787 dreamliner.

Według PPL terminal będzie mógł na początku działalności lotniska przyjąć ok. 1 mln pasażerów w ciągu roku, a docelowo nawet ponad 3 mln osób rocznie. (PAP)

autorka: Ilona Pecka

