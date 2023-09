PO chciało oddać pół Polski? Tusk: Armia musi być gotowa na czarne scenariusze

Polscy generałowie rozwijali strategię przygotowaną przez braci Kaczyńskich; było oczywiste, że musi być w niej miejsce na czarne scenariusze, gdyby np. NATO nie było zaangażowane w wojnę, Amerykanie nie zdążyli - powiedział lider PO Donald Tusk o planach obrony na linii Wisły.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

Tusk wraz z politykiem KO Radosławem Sikorskim, Michałem Kołodziejczakiem, Pawłem Kowalem i ekonomistą Jakubem Karnowskim - spotkał się z generałami w stanie spoczynku - byłym szefem Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysławem Gocułem a także gen. Jarosławem Stróżykiem, gen. Janem Rajchelem i gen. Radosławem Kujawą.

Podczas briefingu prasowego po spotkaniu Tusk odniósł się do polityki rządu PiS wobec Ukrainy. "Jak się zaczęło wlewać zboże ukraińskie - przez wiele miesięcy udawali, że nic się nie dzieje. (...) Teraz, kiedy ludzie w Polsce są trochę zmęczeni wojną i wyzwaniami wynikającymi z tysięcy uchodźców u nas, wyczuli, że być może wyborczo im się opłaci konfliktować nas z Ukrainą. To jest tak niepoważne, wprost wymierzone w nasze strategiczne bezpieczeństwo" - podkreślił.

"Oni palcem nie kiwnęli, a miliony Polaków włożyło tyle serca, swojego czasu i swoich pieniędzy, żeby pomóc Ukraińcom. Jednym cynicznym zwrotem, bo wyborczo to się może opłacić, oni mogą zmarnować to, co miliony Polek i Polaków wypracowało" - ocenił. "My chcemy polityki, naszej, polskiej polityki wobec Ukrainy stabilnej, mądrej strategicznie, budującej dobre relacje i nie kosztem Polski" - dodał.

Tusk został zapytany o przedstawiane przez PiS fragmenty planów obronnych z czasów rządów koalicji PO-PSL, dotyczących obrony kraju na linii Wisły. "Nie jestem w stanie nic poradzić na coraz większe propagandowe bzdury, jakie Morawiecki i Kaczyński wymyślają na mój temat, Polski i moich rządów. Jak wiecie, przygotowuję też okupację niemiecką" - ironizował Tusk.

"Polscy generałowie, którzy uczestniczyli w dzisiejszej debacie, już wiele razy publicznie dawali wyraz swojemu oburzeniu. (...) Zaczęło się od ministra (Mariusza) Błaszczaka, który ujawnił publicznie dokumenty, które powinny być zachowane w dyskrecji, bo takie są reguły NATO. Co do istoty sprawy - to są oceny rządów PiS w 2020 roku, że gdyby Rosja wtedy zaatakowała Polskę, to w ciągu 3 czy 4 dni doszłaby do linii Wisły" - mówił Tusk.

"Na podstawie strategii przygotowanej i zaakceptowanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, i jeszcze wówczas premiera Jarosława Kaczyńskiego, polscy generałowie rozwijali tę strategię przygotowaną przez braci Kaczyńskich. W tej strategii znalazło się miejsce także na postępowanie w sytuacji, w której nie byłoby NATO zaangażowanego w tę wojnę, Amerykanie by nie zdążyli (...) Był oczywiste, że polska armia musi być przygotowana na różne czarne scenariusze, to nic nadzwyczajnego" - podkreślił był premier

Jak dodał, "to, że oni używają tajnych dokumentów natowskich i przekształcają w takie kłamliwe interpretacje, pokazuje tylko, w jakiej są desperacji".

mml/ dk/ mrr/