EuroPMI: usługi oberwały mocniej niż przemysł

Listopad przyniósł pogorszenie aktywności gospodarczej w czołowych gospodarkach Europy, do czego przyczyniło się zaostrzenie restrykcji. Jesienne uderzenie w koniunkturę nie jest jednak tak mocne, jak wiosenne.

Przedostatni miesiąc roku przyniósł nie tylko spadek temperatury za oknem, ale i ochłodzenie koniunktury. Pierwszym dowodem na to są wstępne indeksy PMI dla sektorów przemysłowych i usługowych, które otwierają przegląd listopadowego stanu europejskiej gospodarki.

Na pierwszy ogień dzisiejszego przeglądu poszła Francja, gdzie przemysłowy PMI przyjął wartość 49,1 pkt wobec 51,3 pkt w październiku. Oznacza to powrót z poziomu sygnalizującego rozwój do stanu recesji w tym sektorze. To tym bardziej niepokojące, że analitycy oczekiwali wyniku na poziomie 50,1 pkt.

Nadzieje ekonomistów spełnił natomiast francuski sektor usługowy (38 pkt), choć w tym wypadku mamy do czynienia z ostrym hamowaniem względem października (46,5 pkt). Jest to oczywiście efekt ponownego zacieśnienia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zdecydowanie lepsze wyniki indeksów PMI odnotowały natomiast Niemcy, jednak i w największej gospodarce Europy widać oznaki pogorszenia sytuacji wytwórców i usługodawców. Niemiecki przemysłowy PMI przyjął w listopadzie wartość 57,9 pkt wobec 58,2 pkt w październiku i oczekiwaniach na poziomie 56,5 pkt.

Z kolei w przypadku usług zaobserwowano spadek z 49,5 pkt do 46,2 pkt, co niemal trafiło w rynkowy konsensu (46,3 pkt).

W efekcie w całej strefie euro odnotowano 53,6 pkt w sektorze przemysłowym wobec oczekiwanych 53,1 pkt i 54,8 pkt w październiku. Wynik dla sektora usług to 41,3 pkt przy oczekiwanych 42,5 pkt i 46,9 pkt miesiąc wcześniej.

- Sektor usług ponownie okazał się mocniej dotknięty, szczególnie w usługach wymagających kontaktu z klientem. Niższy popyt odcisnął jednak piętno także na przemyśle, który mimo to pozostaje „jasnym punktem”, szczególnie w Niemczech, gdzie fabryki notują wzrost zamówień – napisał w komentarzu Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.

Jak dodał, w tym roku oczekiwany spadek PKB strefy euro to 7,4 proc., natomiast przyszłoroczny wzrost ma wynieść 3,7 proc.

Zwieńczeniem przeglądu wstępnych indeksów PMI z Europy Zachodniej był raport dotyczący Wielkiej Brytanii. Na Wyspach również lockdown silnie dał się we znaki sektorowi usługowemu, w przypadku którego PMI spadł z 51,4 pkt do 45,8 pkt. Był to najgorszy wynik od maja, choć jednocześnie ekonomiści spodziewali się silniejszego uderzenia (42,5 pkt).

W przypadku brytyjskiego sektora usług listopadowy PMI zatrzymał się na 55,2 pkt co oznaczało wzrost względem październikowych 53,7 pkt. To pozytywne zaskoczenie, ponieważ prognozy analityków wieszczyły spadek do 50,5 pkt.

Czym jest indeks PMI?

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Subindeksy te powstają na bazie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych.

Opublikowane dziś dane mają charakter wstępny i bazują na ok. 85 proc. ankiet zebranych wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych i usługowych. Pełne wyniki z czołowych gospodarek zaczną napływać od 1 grudnia. Wtedy też pojawi się PMI dla polskiego przemysłu (analogiczne badania sektora usług w naszym kraju nie są prowadzone).