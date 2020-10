PMI: usługi hamują, przemysł przyspiesza

fot. Unai Huizi / Shutterstock

Październikowe odczyty PMI dla strefy euro potwierdziły tendencje, które zaczęły być dostrzegalne już dwa miesiące temu. O ile koniunktura w przemyśle trzyma się nieźle, to sektor usług znów jest w odwrocie. Taka sytuacja grozi ponowną recesją w eurolandzie.

Według wstępnych danych październikowy odczyt PMI dla sektora wytwórczego strefy euro ukształtował się na poziomie 54,4 pkt. wobec 53,7 pkt. we wrześniu – podała firma badawcza IHS Markit. Jest to rezultat wyraźnie wyższy od rynkowego konsensusu, zakładającego spadek „przemysłowego” PMI do 53,1 pkt. Taki wynik sygnalizuje przyspieszenie tempa ożywienia w przemyśle eurolandu.

W zgoła odmiennym kierunku podążył analogiczny wskaźnik dla sektora usługowego, który obniżył się z 48,0 pkt. we wrześniu do 46,2 pkt. w październiku. To rezultat gorszy od oczekiwanych przez ekonomistów 47,0 pkt. Malejące odczyty poniżej 50 punktów sygnalizują nasilenie się tendencji recesyjnych w badanym sektorze.

Październikowy odczyt „przemysłowego” PMI w strefie euro był najwyższy od 26 miesięcy, podczas gdy wskaźnik dla sektora usług osiągnął najniższą wartość od maja. W rezultacie łączony PMI dla strefy euro osiągnął 4-miesieczne minimum (49,4 pkt. względem 50,4 pkt. we wrześniu) i tym samym ześlizgnął się poniżej 50 punktów.

Pogłębia się zatem dywergencja między sektorem produkcyjnym a usługowym. O ile ten pierwszy „nadrabia” zaległości produkcyjne po wiosennym lockdownie, reagując na wzmożony popyt konsumencki na towary, to sektor usług ponownie znalazł się pod presją władz, które administracyjnie zakazują lub ograniczają działalność gospodarczą z okazji drugiej fali epidemii Covid-19.

- W strefie euro wzrosło ryzyko wpadnięcia w ponowną recesję, ponieważ druga fala infekcji wirusem doprowadziła do ponownego spadku aktywności ekonomicznej w październiku – skomentował Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.

Niemcy pływają, Francja tonie

Druga dywergencja pojawiła się na poziomie geograficznym. O ile koniunktura w niemieckim przemyśle ma się zaskakująco dobrze (niemiecki przemysłowy PMI urósł do 58 pkt., przyjmując najwyższą wartość od 2,5 roku), to we Francji sprawy znów przyjęły zły obrót. PMI dla francuskiego sektora wytwórczego nieznacznie obniżył się w październiku do 51,0 pkt. (z 51,2 pkt. we wrześniu).

Ale już analogiczny wskaźnik dla sektora usług po wprowadzeniu m.in. godziny policyjnej spadł z 47,5 pkt. do 46,5 pkt. Warto zwrócić uwagę, że PMI dla niemieckiego sektora usług (gdzie władze nie wprowadziły tak drakońskich przepisów) obniżył się tylko z 50,6 pkt. do 48,9 pkt.

- Wyniki wskazują, że ostatni wzrost liczby przypadków Covid-19 i postępujące w ślad za nim zaostrzenie restrykcji miało znaczący negatywny wpływ na warunki gospodarcze. Tempo kurczenia się aktywności w sektorze prywatnym przyspieszyło w październiku – napisał w komentarzu do wyników z Francji Eliot Kerr, ekonomista IHS Markit.

- W warunkach szybko zbliżającej się europejskiej zimy perspektywy ostrego spadku nowych pozytywnych przypadków (zakażenia koronawirusem – przyp. red.) i pełnego otwarcia gospodarki wydają się mało prawdopodobne – dodał Kerr.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Subindeksy te powstają na bazie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych.

Opublikowane dziś dane mają charakter wstępny i bazują na ok. 85 proc. ankiet zebranych wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych i usługowych. Pełne wyniki z czołowych gospodarek zaczną napływać od początku listopada. Wtedy też pojawi się PMI dla polskiego przemysłu (analogiczne badania sektora usług w naszym kraju nie są prowadzone).

Krzysztof Kolany