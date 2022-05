Ciemne chmury nad polskim przemysłem

fot. Gorodenkoff / / Shutterstock

Kwiecień był kolejnym miesiącem wyzwań dla polskich producentów. Na kondycję sektora wytwórczego wpływ miały m.in. problemy po stronie podaży, rosnąca inflacja i niestabilność rynku – wiązane przez respondentów z wojną w Ukrainie, wynika z najnowszego badania S&P Global PMI.

W kwietniu PMI dla polskiego przemysłu osiągnął wartość 52,4 punktu, najniższą od stycznia 2021 r. Wynik był minimalnie lepszy od konsensusu rynkowego (52,3 pkt.), ale nieco gorszy od rezultatu z marca (52,7 pkt.). Malejący PMI powyżej 50 punktów sygnalizuje spowolnienie tempa wzrostu aktywności ekonomicznej, lecz równocześnie wciąż jest tożsamy z ekspansją w badanym sektorze.

Analitycy S&P Global zwracają uwagę na drugi z rzędu spadek wskaźnika nowych zamówień. Hamowanie na tym odcinku było najsilniejsze od listopada 2020 r. "Według respondentów badania popyt krajowy jak i zagraniczny osłabł w wyniku niestabilnych warunków rynkowych oraz wzrostu cen. Zlecenia od klientów międzynarodowych znów gwałtownie spadły, szczególnie te z pozostałych krajów UE. Sugerowano, że wojna w sąsiedniej Ukrainie osłabiła popyt i zaostrzyła problemy w łańcuchach dostaw oraz wahania cenowe" - piszą eksperci.

Jeden z najwyższych wyników w historii badań zanotowano w przypadku kosztów ponoszonych przez producentów. "Ceny większości środków produkcji wzrosły - szczególnie surowce, metale i paliwa. Producenci po raz kolejny nie mając wyboru, podnieśli własne stawki. W efekcie ceny wyrobów gotowych wzrosły dwudziesty miesiąc z rzędu, bijąc nowy rekord" - informują analitycy.

"Wzrost kosztów nie był jedynym problemem po stronie podaży. "Opóźnienia w dostawach środków produkcji do polskich fabryk zwiększyły się bardzo gwałtownie, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w marcu" - podają ekonomiści. "Firmy po raz kolejny wymieniały niedobory surowców jako czynnik ograniczający wzrost produkcji, będący równocześnie przyczyną dziewiętnastej z rzędu akumulacji zaległości produkcyjnych" - dodają.

"Struktura danych wskazuje, że osłabienie koniunktury w przemyśle może być silniejsze, niż sugeruje to niewielkie pogorszenie głównego wskaźnika PMI" - wskazuje Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego. "Ponownie silnie (choć nie tak mocno jak w marcu) wydłużyły się też czasy dostaw. Zwykle oznacza to, że firmy nie nadążają z produkcją z uwagi na silny popyt (dlatego ich wydłużenie podnosi PMI). Obecnie sugeruje to jednak, że wojna na Ukrainie i związane z nią sankcje, a także ponowny wzrost obostrzeń sanitarnych w Chinach, powodują ponowny wzrost zaburzeń w łańcuchach dostaw" - dodaje.

"Firmy nadal szukały możliwości obejścia niedoborów zapasów i wzrostu cen tworząc zapasy buforowe poprzez ciągły wzrost aktywności zakupowej. W rezultacie zapasy środków produkcji wzrosły trzynasty miesiąc z rzędu, w dodatku w historycznie szybkim tempie" - piszą analitycy S&P Global.

Historycznie słabe były prognozy na nadchodzące 12 miesięcy. Respondenci wskazywali wśród przyczyn pesymizmu m.in. na rosnące ceny, wojnę w Ukrainie oraz ciągłe niedobory podaży surowców. Optymizm biznesowy nieco wzrósł, ale utrzymał się na zbliżonym poziomie do marcowego, najniższego od 16 miesięcy.

W badaniu znalazła się też pozytywna informacja: po marcowym spadku w kwietniu produkcja wzrosła.

Wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego w Polsce obniżył się w kwietniu o 0.3 pkt. do 52.4 pkt. Za spadek odpowiadały przede wszystkim sub-indeksy czasu dostaw (krótszy) oraz zamówień (niższe). Dane o zamówieniach wskazują na słabnący popyt, przede wszystkim zagraniczny. pic.twitter.com/x4syOyEjHj — BNP Paribas o Rynkach (@BNP_rynki) May 2, 2022

"Według najnowszych danych PMI wiele problemów, z jakimi polski przemysł borykał się w marcu, ciążyło na nim też w kwietniu. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, szybki wzrost cen i rosnąca niepewność związana z wojną w Ukrainie nadal wpływały na sektor, chociaż pojawiły się oznaki pewnej stabilizacji: prognozy były wciąż mało optymistyczne, lecz uległy niewielkiej poprawie od marca, produkcja nieznacznie wzrosła, a zatrudnienie wciąż się zwiększało" - komentuje ekonomista S&P Global Paul Smith.

"Niemniej jednak kolejny spadek zamówień mówi sam za siebie, biorąc pod uwagę perspektywy krótkoterminowe - popyt ponownie okazał się niewystarczający, zarówno w Polsce, jak i wśród kluczowych partnerów eksportowych w UE. Ponadto niedobory surowców nadal ograniczają rozwój sektora, a zakłócenia w łańcuchu dostaw wciąż spędzają sen z powiek producentów. Ponieważ nie wygląda na to, aby inflacja kosztów miała osłabnąć, firmy nadal podnoszą swoje ceny w rekordowym stopniu. Lecz także, usiłując złagodzić ryzyko dzięki gromadzeniu zapasów, wpływają na nasilenie presji podażowej i inflacyjnej" - dodaje Smith.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm przemysłowych. Proszeni są o porównanie z poprzednim miesiącem wielkości nowych zamówień (30 proc.), produkcji (25 proc.), zatrudnienia (20 proc.), prędkości dostaw (15 proc.) oraz zapasów (10 proc.). Wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, zaś odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

Dość negatywnego obrazu, który wyłania się w ostatnich miesiącach z badań PMI, nie potwierdzały dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik sygnalizuje jednak, że nad polskim przemysłem zbierają się ciemne chmury, a okres boomu w sektorze może zmierzać ku końcowi.

