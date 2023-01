PMI w górę, ale wciąż na recesyjnym poziomie

Choć wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu pozostał na głęboko recesyjnych terytoriach, to jego grudniowy wzrost pozytywnie zaskoczył ekonomistów. Dobrą nowiną jest za to istotny spadek presji inflacyjnej.

fot. goodluz / / Shutterstock

W grudniu PMI dla polskiego przemysłu osiągnął wartość 45,6 pkt, ósmy miesiąc z rzędu utrzymując się poniżej poziomu 50 punktów. Taki odczyt sygnalizuje szybki spadek aktywności ekonomicznej. Jednocześnie jest to rezultat wyraźnie wyższy od 43,4 pkt. odnotowanych w listopadzie oraz najwyższy od pięciu miesięcy.

Grudniowy odczyt polskiego PMI okazał się też wyższy od oczekiwanych przez ekonomistów 44,0 pkt. Mamy więc do czynienia z pozytywną niespodzianką, aczkolwiek wciąż sygnalizującą głęboką recesją w sektorze przetwórczym.

- Warunki gospodarcze w sektorze wytwórczym po raz kolejny znacznie się pogorszyły. Spadły zarówno produkcja, jak i nowe zamówienia. Zatrudnienie oraz aktywność zakupową w dalszym ciągu ulegały zmniejszeniu. Grudniowe tempa spadków były jednak łagodniejsze niż te odnotowane w listopadzie, a inflacja kosztów wzrosła w zauważalnie mniejszym stopniu - czytamy w grudniowym raporcie S&P Global.

W badaniu S&P Global odnotowano dalszy spadek zarówno bieżące produkcji, jak i napływu nowych zamówień. Produkcja zmalała ósmy miesiąc z rzędu, a nowe zamówienia dziesiąty. Szczuplejsze portfele zamówień oraz mniejsza produkcja skłoniły przedsiębiorstwa do redukcji miejsc pracy oraz aktywności zakupowej. Siódmy miesiąc z rzędu odnotowano spadek poziomu zatrudnienia oraz zakupów, co skutkowało zmniejszeniem stanu zapasów. Co więcej, była to najsilniejsza redukcja od lipca.

Dobre wiadomości dotyczyły jedynie cen. Koszty produkcji wzrosły w najmniejszym stopniu od niemal 2,5 roku. Podobny trend zaobserwowano dla cen wyrobów gotowych – średnie ceny podniosły się w najmniejszym stopniu od początku 2021 roku.

- W grudniu polski sektor wytwórczy ponownie się skurczył, kończąc rok w recesji. Firmy, co zrozumiałe, w obliczu dalszego spadku popytu i produkcji, przy ogólnie niepewnych i nieprzewidywalnych warunkach rynkowych, kontynuowały optymalizację swoich zasobów, dokonując nawet kolejnych redukcji zarówno zakupów, jak i zatrudnienia – tak wyniki grudniowego badania skomentował Paul Smith, ekonomista S&P Global Market.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm przemysłowych. Proszeni są o porównanie z poprzednim miesiącem wielkości nowych zamówień (30 proc.), produkcji (25 proc.), zatrudnienia (20 proc.), prędkości dostaw (15 proc.) oraz zapasów (10 proc.). Wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, zaś odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

Analitycy komentują najnowsze dane

W komentarzu do danych ekonomiści PKO BP zauważyli, że wskaźnik wzrósł drugi miesiąc z rzędu, okazał się też znacznie wyższy niż prognozowano (konsensus rynkowy 44,0 pkt). "Wskaźnik podążył w górę śladem analogicznych indeksów w Europie, wskazując na mniejszy pesymizm przedsiębiorstw w otoczeniu kryzysu energetycznego i wysokiej inflacji. Pomimo niespodzianki, indeks w dalszym ciągu pozostaje znacznie poniżej neutralnego poziomu 50 pkt" - podkreślono.

"Przy mniejszym dopływie nowych zamówień firmy redukują zaległości. Jednocześnie przedsiębiorstwa w grudniu nie widziały poprawy w łańcuchach dostaw – czasy dostaw wydłużyły się. Niezłe wiadomości niezmiennie dochodzą ze strony presji cenowych – koszty produkcji jeszcze rosną, ale w najwolniejszym tempie od blisko 2,5 roku" - czytamy zaś w komentarzu Dziełu Analiz Makroekonomicznych Alior Bank.

„Wzrost indeksów sugeruje małą skalę spowolnienia przemysłu w I kwartale. Badania GUS wskazują, że odsetek firm napotykających bariery w postaci słabego popytu jest podobny do roku 2017, czyli okresu stabilnego wzrostu. Mniejsze ryzyko towarzyszy też branżom energochłonnym z uwagi na wciąż wysokie napełnienie magazynów gazem w Unii Europejskiej” – stwierdzono w komentarzu PIE.

Wskazano też, że dane sugerują, że wkrótce zmniejszy się skala inflacji.