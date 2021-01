PLL LOT zamierza zwolnić 300 osób. Związki: redukcje bezzasadne

Rynek IT a pandemia. Nadal brakuje 50 tys. specjalistów

Prognozy dla rynku IT pozostają dobre. Mimo że zakładana wartość tego sektora w 2020 roku spadła prawie o 10 proc. rok do roku, to jednocześnie odbicie branży powinno być szybsze i płynniejsze niż innych gałęzi gospodarki.