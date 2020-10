PLL LOT z zakazem lotów do Chin

fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Przez najbliższe cztery tygodnie samoloty PLL LOT nie polecą do Chin – informuje serwis rynek-lotniczy.pl. Zakaz wejdzie w życie 2 listopada. Spowodowany został przekroczeniem limitu przewożonych pasażerów z pozytywnymi wynikami na obecność koronawirusa.

Lotem, który przyczynił się do przekroczenia limitu było połączenie z Warszawy do Tiencin zrealizowane 15 października. Na pokładzie polskiego samolotu znajdowało się wówczas 10 osób w wieku od 27 do 59 lat, u których wykryto zakażenie koronawirusem. Pięciu było obywatelami Chin, którzy lecieli z Budapesztu i Pragi oraz Ukrainy z przesiadką w Warszawie, czterech obywateli Ukrainy oraz jedną obywatelkę Mołdawii. W związku z zakażeniami samolot do Warszawy odleciał bez pasażerów.

Zakaz lotów do Chin, który wejdzie w życie 2 listopada i potrwa cztery tygodnie został nałożony łącznie na 6 linii lotniczych. Oprócz PLL LOT na liście znalazły się m.in. tureckie linie Turkish Airlines.

Chiński rząd w czerwcu zastrzegł prawo do zawieszenia lotów na poszczególnych trasach, w przypadku stwierdzenia zakażeń koronawirusem wśród przylatujących do Chin pasażerów. Jeśli na pokładzie znajdzie się co najmniej pięciu zakażonych pasażerów, połączenie zawieszane jest na tydzień. Jeśli chorych będzie dziesięciu lub więcej, zakaz potrwa cztery tygodnie,

MKZ