PKW potwierdza. Te 6 komitetów ogólnopolskich wystartuje w wyborach

PiS, Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga Polska 2050 - PSL, Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy - to sześć komitetów, które - jak wynika z wykazu opublikowanego przez PKW - wystawią kandydatów do Sejmu w całym kraju.

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Z informacji na stronie PKW wynika, że te sześć komitetów zarejestrowało listy w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, co oznacza że - zgodnie z Kodeksem wyborczym - mogą wystawić kandydatów w całej Polsce.

Na listach w wyborach do Sejmu musi znaleźć się co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn; wszyscy kandydaci muszą spełniać kryterium wieku - kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat; w przypadku kandydata na senatora jest to 30 lat.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

Z kolei zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

Kandydować nie mogą m.in. osoby pozbawione praw publicznych, skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybiera się 7 posłów, jest Częstochowa, zaś największym Warszawa - tu do zdobycia jest aż 20 mandatów.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. (PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ sdd/