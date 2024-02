PKW opublikowała komunikat ws. mandatu po Mariuszu Kamińskim. Kto go zastąpi?

Mariusz Kamiński: Zamierzam stawić się na posiedzenie Sejmu Jestem posłem, zamierzam stawić się na posiedzenie Sejmu i wykonywać swój mandat - zapowiedział we wtorek b. szef MSWiA, polityk PiS Mariusz Kamiński. Dodał, że zarówno on, jak i Maciej Wąsik, mają demokratyczne mandaty do tego, by zasiadać w parlamencie.