Deflacja na horyzoncie czy kiełbasa wyborcza? PKP Intercity zapowiada niższe ceny biletów miesięcznych

PKP Intercity obniży od września ceny biletów miesięcznych na kilkudziesięciu relacjach - poinformował wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz.

/ PKP Intercity

"Bardzo dobra wiadomość dla pasażerów! PKP Intercity od września robi gigantyczną obniżkę cen biletów miesięcznych (nawet o -68 proc.) na kilkudziesięciu relacjach" - przekazał Gontarz na Twitterze.

Bardzo dobra wiadomość dla pasażerów! @PKPIntercityPDP od września robi GIGANTYCZNĄ obniżkę cen biletów miesięcznych (nawet o -68%) na kilkudziesięciu relacjach.



Wrzesień to czas powrotów do pracy, szkoły, uczelni (od października!) - chcemy to ułatwić i zachęcić potencjalnych… — Tomasz Gontarz (@TGontarz) August 23, 2023

Dodał, że wrzesień to czas powrotów do pracy, szkoły, a październik powrotem na uczelnie, dlatego PKP Intercity chce zachęcić potencjalnych pasażerów do skorzystania z usług przewoźnika.

PKP Intercity to polski międzyregionalny przewoźnik kolejowy. Zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na tabor oraz stacje postojowe. W 2030 r. flota PKP Intercity ma być nowa lub zmodernizowana.(PAP)

pif/ pad/